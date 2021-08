Apple Arcade scoort iconische gamefranchise, die je van Netflix kent

Met de Apple Arcade heb je de mogelijkheid om voor een vast bedrag per maand toegang te krijgen tot een bibliotheek aan games. En nu is bekend geworden dat je binnenkort aan de slag kunt gaan met een iconische gamefranchise, die je wellicht ook kent van Netflix.

Het gaat om de game Castlevania: Grimoire of Souls. De gamereeks is een tijdje geleden al vertaald naar een succesvolle anime op Netlfix en nu komt er dus een game uit die je kunt spelen via de Apple Arcade.

Apple Arcade krijgt Castlevania: Grimoire of Souls

Helemaal nieuw is Castlevania: Grimoire of Souls overigens niet. Een jaar of twee geleden bracht uitgever Konami de game al uit in Canada, om te kijken of het aansloeg. Maar daar werd de app uiteindelijk verwijderd en nooit wereldwijd uitgegeven. Maar met de komst van de Apple Arcade is het voor uitgevers makkelijker om games op het platform te brengen. Ook als het dus games zijn die wellicht eerst als free-to-play-game zijn gelanceerd en toen niet werkten. Eerder zagen we al de game World of Demons van ontwikkelaar Platinum Games. Ook die game werd eerder op kleinere schaal gelanceerd, maar heeft dankzij de Arcade een tweede leven gekregen. Dit is hoe de nieuwe Castlevania-game werd aangekondigd.



Coming Soon to Apple Arcade: @Castlevania: Grimoire of Souls Slash your way through Dracula's army in the return of this beloved gothic fantasy series. Play as Alucard or other legendary characters as you take on the demonic horde. To the castle: https://t.co/T2xTu3Nj8P pic.twitter.com/KwRAQWXWx8 — Apple Arcade (@AppleArcade) August 13, 2021

Het is nog niet helemaal bekend wanneer we aan de slag kunnen gaan met Castlevania: Grimoire of Souls op de Apple Arcade. Wel is het mogelijk om alvast naar de gamepagina te gaan. Daar heb je de optie om de game in de gaten te houden. Dan krijg je een medling wanneer de game beschikbaar is.

Over de game

Met de game op de Apple Arcade is het mogelijk om aan de slag te gaan met verschillende personages. Daarmee neem je het dan op tegen een lading aan vijanden, waarbij je goed moet opletten hoe je er mee om moet gaan. Bovendien word je tijdens het avontuur steeds sterker en heb je de kans om het op te nemen tegen verschillende eindbazen.