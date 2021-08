Apple Arcade nog deze week voorzien van tweede deel Fantasian

De Apple Arcade heeft sinds zijn lancering een aantal verschillende interessante titels voorgeschoteld gekregen. Eerder dit jaar zagen we daarbij de game Fantasian.

Fantasian is een Japanse RPG die opvalt door de maker. Het is namelijk een game van Hironobu Sakaguchi, die op zijn beurt de grondlegger is van de Final Fantasy-reeks. Mocht je de game gespeeld hebben op de Apple Arcade, dan hebben we goed nieuws.

Meer Fantasian op de Apple Arcade

Toen Fantasian op de Apple Arcade uitkwam, was dat het eerste gedeelte van de game. Op die manier kon je een groot gedeelte van de game spelen. Er werd al gelijk duidelijk gemaakt dat je toen niet de volledige game kreeg. Dit omdat het nogal een groot project was en er meer tijd nodig was om de game af te maken. Gelukkig hoef je daar niet meer al te lang op te wachten. Deze week kun je namelijk het tweede deel van de game beleven.

Op 13 augustus komt het tweede gedeelte van Fantasian uit en kun je dus zien hoe de game afloopt. Naast dat de game een interessant vechtsysteem heeft, is het vooral het visuele gedeelte van de game die indruk maakt. Alle omgevingen die je tegenkomt zijn gemaakt via diorama’s. Het zijn op die manier een soort kijkdozen waar je telkens in terecht komt en je ogen uitkijkt.

Flink wat tijd

Het tweede gedeelte van de game heeft de potentie om je een tijd bezig te houden. Volgens IGN zou dit tweede gedeelte je tussen de 40 en 60 uur moeten bezighouden. Ideaal dus om nog even op vakantie mee te nemen op je iPhone of iPad. Daarbij kun je gebruikmaken van het touchscreen, maar is het ook mogelijk om de game met een controller te spelen. Wil je meer lezen over alles dat met de Apple Arcade heeft te maken? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.