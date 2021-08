Apple zwicht, ontwikkelaars vieren feest: belangrijke App Store-regel aangepakt

Apple heeft een aantal veranderingen aangekondigd voor de App Store, als antwoord op een rechtszaak die aangespannen is door Amerikaanse ontwikkelaars. Eén van de grootste veranderingen is dat ontwikkelaars het nu met klanten kunnen hebben over alternatieve betaalmethoden, die buiten de app om te vinden zijn.

In 2019 spande een kleinere groep ontwikkelaars deze class-action lawsuit aan. De aangekondigde veranderingen gelden nu voor alle ontwikkelaars in de Verenigde Staten en andere landen. En dat is goed nieuws, aangezien developers nu officieel mogen benoemen dat er alternatieve betaalmethoden zijn.

Veranderingen voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars mogen via berichtgeving, zoals mails, laten weten dat er ook betaalmethoden zijn buiten de App Store om. Wanneer een developer toestemming heeft een klant te mailen hierover, dan kan die dus laten weten dat bijvoorbeeld een abonnement goedkoper af te nemen is via een andere website.

De verandering heeft geen betrekking op communicatie binnen de app. Het is bijvoorbeeld nog steeds verboden om een link naar een externe pagina te plaatsen. E-mail-velden zijn wel toegestaan, zodat bedrijven gebruikers kunnen mailen over de beschikbare opties buiten de downloadwinkel van Apple om.

Apple vs ontwikkelaars: enkele hoogtepunten

De rechtszaak tussen Apple en de ontwikkelaars heeft een aantal andere hoogtepunten opgeleverd.

Het App Store Small Business-programma blijft de komende drie jaar bestaan.

App Store Search biedt zoekresultaten aan op objectieve karakteristieken, zoals beoordelingen, downloads en tekstrelevantie, voor de komende drie jaar.

Apple zorgt ervoor dat ontwikkelaars meerdere prijzen kunnen rekenen voor abonnementen, betaalde apps en digitale aankopen.

Ontwikkelaars mogen in beroep gaan wanneer een app geweigerd wordt in de App Store op basis van een oneerlijke behandeling.

Apple gaat meer informatie delen over de App Store, in een jaarlijks transparantierapport. In dat rapport moeten bruikbare statistieken staan over het reviewproces, waaronder het aantal apps dat om unieke redenen geweigerd werd en meer.

Tot slot heeft Apple het Small Developer Assistance Fund aangekondigd. Die fonds betaalt 250 tot 30.000 dollar uit aan ontwikkelaars die jaarlijks minder dan een miljoen dollar verdienen in de App Store. Dat bedrag is gebaseerd op de “historische participatie binnen het App Store-ecosysteem”. Alleen ontwikkelaars uit de Verenigde Staten kunnen hier een beroep op doen.

