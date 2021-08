Apple App Store promoot ‘Rip-off apps’: ontwikkelaars zijn woest

In de App Store van Apple worden verschillende apps gepromoot met hoge abonnementskosten. Ontwikkelaars zijn woest.

In de App Store vind je ontzettend veel apps. Een aantal zijn handig, maar er zit natuurlijk ook soms behoorlijke rotzooi tussen. Dat komt niet alleen door de inhoud van die programma’s maar soms ook de hoge kosten. iOS-developer Beau Nouvelle deelt zijn ergernissen via Twitter erover.

Een slijmerig bedrag

Sommige van deze apps in de App Store hebben abonnementen die meer dan 10 dollar per week kosten. Een daarvan is ‘Jelly: Slime Simulator, ASMR’. Deze heeft een lidmaatschap van 13 dollar per week, wat betekent dat je dus in een jaar 676 dollar kwijt bent. De app is overigens niet in Nederland verkrijgbaar, maar dat betekent niet dat dit het enige programma is die zulke bedragen vraagt voor zulke onzin.



Apple promoting these slime apps again. A few of them have $10+ weekly subscriptions. One of them doesn’t even do anything.https://t.co/d0dKLCkiVF — Beau Nouvelle (@BeauNouvelle) August 4, 2021

Dat is volgens Nouvelle tegen de algemene voorwaarden van de App Store. Daarin staat het volgende: “Als wij niet begrijpen hoe uw app werkt of als uw in-app aankopen niet meteen duidelijk zijn, vertraagt dit uw beoordeling en kan dit leiden tot een afwijzing. En hoewel u de prijs bepaalt, distribueren we geen apps en in-app-aankopen die duidelijk oplichterij zijn. We weigeren dure apps die gebruikers proberen te bedriegen met irrationeel hoge prijzen.”

Ergernis over de App Store

Natuurlijk zorgt het voor ergernis bij andere ontwikkelaars. Niet alleen omdat de apps door de keuring van Apple zijn gekomen, maar dat ze ook nog worden uitgelicht in de app store. Hoe die uitlichting precies gebeurd is de grote vraag. Als dit handmatig wordt gedaan is dat natuurlijk bijzonder.

Natuurlijk is er ook voor een deel eigen verantwoordelijkheid, want het is altijd belangrijk om in de gaten te houden hoeveel een app kost. Het is natuurlijk wel anders als deze aankoop op kinderen is gericht.

