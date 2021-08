Apple kan binnenkort je leven redden met de… AirPods Pro 2?

Er wordt flink gespeculeerd over de opvolger van de AirPods Pro van Apple, die mogelijk belangrijke gezondheidsfuncties krijgt. De Apple Watch is niet het enige product dat het bedrijf voor gezondheidsdoeleinden gebruikt. Zo heeft ook de eerste AirPods Pro functies waarmee je gezondheid gemonitord kunnen worden.

De opvolger van de AirPods Pro, nu nog de Pro 2 genoemd, krijgt mogelijk functies waarmee je je gezondheid kan monitoren. Mocht dit gerucht kloppen, dan is dat geen vreemd gegeven. De eerste generatie van de oordoppen biedt namelijk ook al functies aan waarmee je onder meer je ademhalingsfrequentie in beeld brengt.

Apple zet meer in op gezondheid

Daarvoor maakt Apple gebruik van de twee microfoons op de AirPods Pro. De frequentie wordt gemeten voor, tijdens en na het sporten. Door gebruik te maken van een neural netwerk kan het bedrijf de omgevingsgeluiden filteren voor een adequaat resultaat en het analyseren van geluiden. Dat blijkt uit onderzoek van de iPhonemaker.

Wanneer een gebruik vaker dan 25 keer per minuut ademhaalt, dan is dat een teken dat er iets aan de hand is. En dat kan de AirPods Pro meten. Deze functie wordt verwacht met de release van watchOS 8. De data die verzameld wordt, wordt kort daarna ook gepresenteerd in de officiële gezondheidsapplicatie.

Nieuwe functies voor iOS 15

Daarnaast kan iOS 15 straks detecteren of een gebruiker stevig loopt of niet. Wanneer de loopgang afwijkt, dan kan dat duiden op een aankomende valpartij. Daarnaast kun je sommige informatie met betrekking tot je gezondheid gemakkelijker delen met je arts, ouders, kinderen en eventuele partners.

Voor nu is het nog zo dat de Apple Watch hét apparaat is als je binnen het Apple-ecosysteem op zoek bent naar een gezondheidsmonitor. Maar in de toekomst kan de AirPods Pro (2) daar ook een grote rol in vervullen, door te letten op andere zaken. De nieuwe oordoppen worden pas ergens volgend jaar verwacht.

Phone Arena