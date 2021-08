Apple moet 300 miljoen dollar betalen aan patent-trol

Apple is een groot bedrijf dat regelmatig te maken krijgt met verschillende rechtszaken. Een deel daarvan wordt uitgevochten met een zogenaamde patent-trol. En deze keer lijkt het bedrijf uit Cupertino achter het net te vissen.

Een patent-trol is een bedrijf dat eigenlijk niks doet dan het verkrijgen van bepaalde technologie en vervolgens bedrijven aanklagen die zo’n soort technologie gebruiken. In dit geval moet Apple nu 300 miljoen dollar gaan betalen aan het bedrijf Optis.

Apple zit met patent-trol in de maag

Apple zou volgens een jury in een rechtszaak in Texas, waarvan Bloomberg verslag doet, onterecht gebruik maken van een techniek waar het bedrijf Optis een patent op heeft. Het gaat met patenten rondom LTE mobiele services die gebruikt worden in de iPhone en iPad. In 2020 was daar overigens ook al een rechtszaak over. Toen werd het bedrijf in Cupertino al veroordeeld om 506 miljoen dollar te betalen. Maar dat was op basis van de schade die Optis had opgelopen. Deze keer ging het om de vraag of de eerdere jury wel goed had gekeken naar de standaard vergoedingen om gebruik te maken van patenten. En daarom is nu deze nieuwe uitspraak gedaan.

Daarmee is de strijd overigens nog niet gedaan. Optis spant ook in het Verenigd Koninkrijk rechtszaken aan tegen Apple. Daar hoopt het bedrijf zo’n 7 miljard dollar op te halen, omdat de royalties daar anders lopen. Optis heeft in het verleden patenten van andere bedrijven als LG, Panasonic en Samsung verworven en gooit dat nu dus in de strijd. Apple zelf is van plan om terug te vechten. Zij stellen dat Optis een ordinaire patent-trol is en niks anders doet dan bedrijven lastig vallen en onredelijke bedragen vragen.

Schijntje

Hoewel 300 miljoen dollar een flink bedrag is, is het voor Apple makkelijk te betalen. In het afgelopen kwartaal behaalde bedrijf namelijk nog een omzet van 21,7 miljard dollar. Als het allemaal doorgaat, is het dus zeker niet het einde van de wereld voor het bedrijf.