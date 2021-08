Apple II, Apple I en heel veel unieke Apple-producten te koop in deze veiling

Altijd al een uniek en iconisch Apple-product in huis willen hebben? Dan is dit je kans! RR Auction heeft namelijk 35 verschillende items in zijn webshop staan. Van de Lisa Computer tot een gesigneerde Apple 1 en van een Steve Jobs business card tot zijn persoonlijke leren jas: je kunt ze allemaal kopen.

Naast de spullen van Steve Jobs zijn er in de webshop natuurlijk nog meer dingen te vinden. Zo zijn er ook items te vinden die zijn ondertekend door Steve Wozniak, Jeff Raskin en Ronald Wayne. Kortom: genoeg spullen voor de echte fans!

De unieke producten van RR Auction

Vanaf 12 augustus kun je op de meeste items in de RR Auction webshop bieden. De prijzen variëren van $200 tot $50.000. Uiteraard zijn dit de startprijzen en is de kans heel groot dat deze nog flink omhoog gaan.

Je kunt bijvoorbeeld voor $200 bieden op een door Steve Jobs gedragen NeXT jas, een Apple Monitor uit 1978 en een Apple IIc prototype uit 1983. Wil je groter uitpakken dan kun je bieden op Steve Jobs’ persoonlijke visitekaartje ($300), zijn eigen gedragen leren jas ($2500), een door hem gesigneerde Apple II handleiding ($2500) en een Macintosh moederbord die gesigneerd is door Steve Jobs en Jef Raskin ($5000).

Apple-1 computer

Het pareltje uit de veiling is toch wel de Apple-1 Computer. De set is voorzien van een origineel moederbord, Apple Cassette Interface (ACI), Apple II keyboard, standaard cassettes, een Panasonic RQ413S tape recorder, Taxan Display Monitor, CFFA1-CF Adapter, elf bewijspagina’s van de Apple-1 Operational Manual van Ron Wayne en een Apple-1 handleiding replica die getekend is door Steve Wozniak. De startprijs van dit item is $50.000 en de verwachting is dat de prijs oploopt tot $450.000.

Interesse om mee te doen aan de veiling? Ga dan naar de website van RR Auction en schrijf je in. Zoals gezegd is het mogelijk om vanaf 12 augustus te bieden op je favoriete items.