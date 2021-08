App Store: ontwikkelaars gewaarschuwd voor prijsdalingen in Europa

Apple heeft op zijn Developer site een nieuw bericht geplaatst dat vooral bedoeld is voor ontwikkelaars van apps. Zij krijgen namelijk de waarschuwing dat de prijzen voor apps in de App Store in sommige gevallen verlaagd en in andere gevallen verhoogd worden.

In eerste opzicht lijkt dat goed nieuws te zijn voor de Nederlandse consument. Apps in de App Store worden in verschillende Tiers aangeboden en afhankelijk van welke tier je krijgt, heb je een bepaald bedrag dat je kunt vragen. In veel gevallen lijken daardoor apps in prijs omlaag te gaan in Nederland.

App Store verlaagt en verhoogt prijzen

Als we op dit moment kijken naar de App Store, dan zien we daar veel apps met een prijs van 2,29 euro. Kijken we vervolgens naar de Matrix die Apple heeft uitgebracht, dan lijkt die prijs te gaan verdwijnen. De kans is groot dat apps die voor die prijs worden aangeboden straks voor 1,99 euro worden aangeboden. Ook prijzen van 1,09 en 3,49 verdwijnen uit de matrix. De eerste zal dan waarschijnlijk 0,99 euro gaan kosten, terwijl het bij die tweede ook zou kunnen dat hij naar 3,99 euro gaat. 2,99 euro lijkt echter logischer. De reden van prijsverlagingen zouden te maken hebben met de waarde van de verschillende munteenheden ten op zichte van de Dollar.

Er zijn echter ook markten waar de prijs voor Apps in de App Store juist omhoog gaan. Zo zien we dat in Georgië en Tajikistan. Daar zijn namelijk onlangs nieuwe belastingen doorgevoerd, die nu dus ook in de Store verwerkt worden. Ook in Italië gaat er iets veranderen. Volgens Apple blijven de prijzen daar hetzelfde voor consumenten, maar zullen ontwikkelaars door de zogenaamde Digital Services Tax minder gaan ontvangen voor de apps die verkocht worden.

Wachten met aankopen

Wat dat betreft is het dus verstandig om even te wachten voordat je nu een app aanschaft. Wellicht dat het dus binnenkort door de veranderingen in de App Store net wat goedkoper wordt.