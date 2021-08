AirPower is back: meest besproken product duikt op in ‘gelekte’ video

AirPower is zonder twijfel Apple’s meest besproken product ooit terwijl het nooit het daglicht zag. Nu het project officieel beeïndigd leek te zijn dook er een tijd geleden toch weer nieuws op over de accessoire. Vandaag zijn er zelfs “gelekte beelden”.

Op Twitter duikt een video op van een prototype van AirPower. De bron van de video, Giulio Zompetti, kennen we persoonlijk niet. Hoe betrouwbaar de beelden zijn kunnen we dus niet vaststellen, al wordt het internet op dit moment wel een beetje gek. Iets dat vooral komt door de animatie die de iPhone laat zien tijdens het laden.

AirPower duikt op in gelekte video

Er zullen weinig mensen zijn die AirPower zijn vergeten. Iets dat ook bewezen wordt door het aantal artikelen, reacties en analyses die over de gelekte beelden van Zompetti gaan. De video laat een iPhone zien die opgeladen wordt op een mat die qua vorm exact lijkt op de AirPower. Al is dit wel duidelijk een prototype.

De iPhone die wordt opgeladen laat overigens wel een opvallende animatie zien. Een animatie die we op dit moment nog niet kennen. Zo is het gehele toestel in 360 graden te bewonderen en verdwijnt deze uiteindelijk in een pop-up. In die pop-up is te zien hoeveel procent de iPhone is opgeladen.



Hoe betrouwbaar is het?

De vraag is natuurlijk: hoe betrouwbaar is dit precies? Ten eerste blijft dat altijd lastig te zeggen en is het voornamelijk een gok. Zo is Guilio Zompetti naar eigen zeggen een verzamelaar van unieke Apple-producten. Hoe hij het voor elkaar zou krijgen weten we niet, maar het zou dus zomaar kunnen zijn dat hij hand heeft weten te leggen op een oud AirPower-prototype. Al vraag ik me oprecht af in hoeverre dat mogelijk is.

Daarnaast is het opvallend dat de iPhone die gebruikt wordt een prototype is. Wanneer het toestel namelijk oplaadt is de naam DVT D331pAP te zien. DVT staat voor Design Validation Test en is dus praktisch een prototype voor een desbetreffend toestel. De kans dat hij ook daar hand op heeft weten te leggen is klein, al zou het in theorie mogelijk zijn.

Denken jullie dat de video echt is en Apple alsnog bezig is met AirPower? Laat het weten in de reacties!