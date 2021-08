AirPods Pro dankzij firmware-update voorzien van Conversation Boost

Er is nu een bèta-update voor de firmware van de AirPods Pro beschikbaar, die Conversation Boost toevoegt aan de mogelijkheden. Dat is een nieuwe technologie die ervoor zorgt dat je gesprekken beter kunt verstaan met de oordoppen in. Handig voor de mensen die gehoorproblemen hebben en daar dus wat hulp bij kunnen gebruiken.

Apple heeft helaas niets over de functionaliteit naar buiten gebracht. Aangezien het om een bèta-update gaat voor de oordoppen van het bedrijf, gaat dat waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. Waarschijnlijk horen we pas meer over de Conversation Boost wanneer de update voor iedereen live gegaan is.

Bèta-update voor AirPods Pro beschikbaar

De update is sinds vorige week beschikbaar. Het nieuws over de nieuwe opties is via Reddit naar buiten gekomen van dappere zielen die de software geïnstalleerd hebben. Het betreft firmwareversie 4A362b, die naast de Conversation Boost ook nog wat andere wijzigingen doorvoert. Uiteraard zijn er ook prestatieverbeteringen.

Zo wordt er in de reacties op het bericht op Reddit gesproken over een ambient noise reduction-functie. Beide opties worden zeer goed ontvangen door de testers. De Conversation Boost was tijdens WWDC aangekondigd en maakt gebruikt van beamforming via de microfoon en machine learning om stemmen van mensen te isoleren.

Beter gesprekken kunnen volgen

Zodoende kan iedereen de gesprekken beter volgen met de AirPods Pro in. Dit is met name handig voor mensen die wat gehoorproblemen hebben. Maar ook wanneer je (gelukkig) geen last hebt van problemen, kan de functie handig zijn. Je raakt minder snel afgeleid tijdens een gesprek.

De verwachting is dat Apple de nieuwe functies uitrolt met de release van iOS 15. Ook lijkt het erop dat alleen de AirPods Pro kunnen rekenen op de nieuwe opties. Als ontwikkelaar kun je nu de nieuwste software-updates downloaden en uitproberen, mocht je interesse hebben in het uitproberen van Conversation Boost.

