Afterpay voor 29 miljard dollar verkocht aan Twitter-CEO Jack Dorsey

Twitter-CEO Jack Dorsey heeft met zijn andere bedrijf, betaaldienst Square, het koop-nu-betaal-later-platform Afterpay overgenomen. De CEO heeft daar een bedrag van 29 miljard dollar voor neergelegd. Dat is omgerekend 24,4 miljard euro. Het gaat hier om een deal waarbij alleen de aandelen gemoeid zijn.

Per aandeel betaalt Square 247,26 dollar. De transactie is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 helemaal afgerond. Square- en Twitter-CEO Jack Dorsey zegt over de deal dat beide betaalplatformen een “gedeeld doel delen”. Beide platformen moeten het financiële systeem “eerlijk, toegankelijk en inclusief maken”.

Afterpay in handen van Twitter-CEO

De combinatie van beide platformen moet voor een gigant zorgen op de betaalmarkt. In de afgelopen achttien maanden, tijdens de coronacrisis, is de markt voor “koop nu, betaal later” gigantisch geworden. Veel jongeren zien het niet zitten om een creditcard te gebruiken of vast te zitten aan leningen met hoge rentes.

Met Afterpay kun je kosteloos achteraf betalen en dat spreekt veel mensen aan. De dienst heeft inmiddels zestien miljoen klanten bediend. Ongeveer 100.000 winkeliers wereldwijd bieden het platform als optie aan. Hier in Nederland komt het platform ook steeds vaker bij verschillende online winkels voorbij.

Samenvoegen met Square

Betaaldienst Square, hier in Nederland nog onbekend, neemt Afterpay in zich op en biedt daardoor straks dezelfde mogelijkheden aan. Daardoor kunnen verschillende verkopers, winkels en winkeliers – groot en klein – eveneens de optie aanbieden een product nu te kopen en later kosteloos te betalen.

Beide CEO’s van Afterpay, Anthony Eisen en Nick Molnar, gaan bij Square aan de slag. Ze geven leiding aan de teams die klaarstaan voor winkeliers en consumenten. Ook zal één CEO zich toevoegen aan de raad van de bestuur. Of er ook iets in Nederland gaat veranderen, is op moment van schrijven niet bekend.

