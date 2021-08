Photoshop: Adobe voegt lang gemiste functie toe voor de iPad

Adobe kondigt aan dat Photoshop voor de iPad binnenkort een update krijgt. We krijgen nu eindelijk de beschikking over een klassieke desktop tool die we al misten sinds de eerste lancering van de app, namelijk de Toverstaf.

Er waren in het verleden al enkele van de intelligente selectiefuncties van Toverstaf toegevoegd aan Photoshop voor de iPad. Nu voegt Adobe eindelijk de tool zelf toe. Het wordt daardoor een stuk gemakkelijker om specifieke elementen van een afbeelding te selecteren, aan te passen of te verwijderen met simpele tik op het scherm.

Toverstaf

Het gereedschap Toverstaf op iPad moet bij iedereen bekend zijn die Photoshop op een desktop heeft gebruikt. De tool maakt het gemakkelijk om objecten van een vlakke achtergrond, vreemd gevormde gebieden of een specifiek gekleurd gedeelte te selecteren.

Canvas Projection

Naast de Toverstaf introduceert Adobe ook een nieuwe manier om jouw project op een groter scherm te tonen. Hiervoor is Canvas Projection in het leven geroepen. Volgens Adobe werkt het heel eenvoudig. Je schakelt Canvas Projection in en sluit je iPad via USB-C of HDMI aan op een extern beeldscherm. Je afbeelding wordt dan ook op het grotere scherm getoond, zonder dat de gebruikersinterface van Photoshop in de weg zit.

iPads kunnen al verbinding maken met externe beeldschermen, maar de functie van Photoshop zou het gemakkelijker moeten maken om te delen waar je mee bezig bent, zonder dat de menu’s afleiden.

Ook de desktop versie van Photoshop krijgt toevoegingen

De desktopversie van Photoshop krijgt ook een aantal nieuwe toevoegingen. Zo kun je kiezen uit nog meer ‘luchten’ om te gebruiken met de ‘Sky Replacement’ tool. Deze is te vinden onder de ‘Get More Skies’ optie. Daarnaast komt er een verbeterde Transform Warp-tool met ‘onafhankelijke Bezier-handvatten’. Adobe zei dat de nieuwe handvatten het nog gemakkelijker moeten maken om afbeeldingen rond ongebruikelijke vormen te plaatsen.

De verbeterde Transform Warp- en Sky Replacement-tools zijn leuke toevoegingen. Toch zijn het waarschijnlijk de verbeteringen in de iPad app, die gebruikers het meest enthousiast maken. Adobe belooft al sinds 2018 zoiets als een volledige versie van Photoshop voor de iPad, maar er zijn altijd hiaten geweest.

Met de recente toevoeging van een volledig werkend retoucheerpenseel, samen met de huidige lancering van de Toverstaf, begint de iPad-versie van Photoshop – eindelijk – meer en meer op de ‘echte’ versie te lijken.