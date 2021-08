1Password schrapt native Mac-app: ‘SwiftUI niet klaar voor echte werk’

Iedereen die zijn wachtwoorden veilig en overal wil kunnen benaderen kent 1Password wel. De populaire native Mac-app heeft echter zijn langste tijd gehad. Ontwikkelaar AgileBits komt met 1Password 8 voor Mac. En dat is – helaas – geen echte Mac-app meer.

1Password 8 heeft een nieuw ontwerp, maar is een Electron-app geworden. Dat is een app gebaseerd op webtechnologie die er op Windows, Linux en Mac identiek uitziet. Slechts één keer programmeren en het werkt overal. Ideaal voor de ontwikkelaar, maar minder voor gebruikers. Het regent kritiek op Twitter en ook Jason Snell, nestor van de Mac-journalistiek, is onaangenaam verrast.

Begrijpelijke keuze?

Electron is aan een sterke opmars bezig. Het is een framework dat ontwikkelaars in staat stelt om één keer een interface op basis van webtechnologie te maken en dit op alle besturingssystemen als native app te laten draaien. In principe is het een Chrome-venster dat als losse app verpakt is. Steeds meer ontwikkelaars zien er wel wat in.

Op zijn blog Six Colors probeert Snell de beslissing van AgileBits enigszins te rechtvaardigen. “Ik begrijp het wel. 1Password moet werken op de Mac, Windows, Android, iOS, iPadOS en het internet. De Mac is een klein platform in vergelijking met Windows. Desktop is wederom weer slechts een klein platform in vergelijking met ‘mobiel’. Het is moeilijk te rechtvaardigen om dan veel geld te stoppen in een op maat gemaakte Mac-app.”

SwiftUI niet klaar voor echte werk

Is ontwikkelaar AgileBits lui geworden? Nee, zegt development manager Roustem Karimov. “Een groot team heeft naast de huidige app ook een variant op basis van het nieuwe SwiftUI-framework van Apple gemaakt. SwiftUI is ontworpen om interfaces te bouwen die werken op alle platforms van Apple. Toen we echter probeerden de iOS-versie over te zetten naar Mac, bleek dat er veel dubbel werk voor nodig was. SwiftUI werkte voor 1Password dus niet zo naadloos als Apple voorspiegelde.”

De ontwikkelaars werden naar eigen zeggen keer op keer geconfronteerd met problemen en gebrekkige SwiftUI-documentatie. Uiteindelijk gaven ze het op en namen hun toevlucht tot het bouwen van een Electron-app. Zo is de 1Password-app niet alleen geschikt voor de Mac en iOS, maar ook voor Windows en Linux.

In de voetsporen van Slack, Skype en Discord

Zoals we eerder al schreven, is Electron steeds populairder. Andere apps zoals Slack, Skype en Discord zijn ook op basis van deze webtechnologie gemaakt. Electron-apps zijn echter ook berucht omdat ze trager zijn en veel geheugen gebruiken. 1Password-ontwikkelaar AgileBits zegt echter dat het gebruik heeft gemaakt van Rust, een robuuste programmeertaal. Dit zou de eerder genoemde nadelen moeten ondervangen.

Snell waagt dit echter te betwisten. De nestor van de Mac-journalistiek stelt namelijk terecht dat een web-app gebouwd op basis van Electron nooit zo responsief zal zijn of zo comfortabel zal aanvoelen als een echte Mac-app. Dat is dus wel iets waar 1Password-gebruikers met de komst van versie 8 rekening moeten gaan houden. Mac-gebruikers van 1Password zijn gewend geraakt aan de native Mac-app. Het is dus absoluut teleurstellend om te zien dat zij dit vanaf nu moeten gaan missen. En Snell is niet de enige dit dat vindt, zoals op Twitter valt te lezen.



1Password: we had a pretty bad Windows app, no proper Linux GUI, and a fully working native macOS codebase. Hmm, lemme think, to fix this issue, we really had no choice but to throw away all fully functional code and create 1 web app running in literally a glorified Chrome tab! — John Wu (@topjohnwu) August 14, 2021



Poked around around the bundle contents and it looks like 1PW has been rewritten using Electron. 😔 This makes me sad. 1PW7 had some annoying UX regressions, and now this in 1PW8. Accepting VC money is proving detremental to the OG users that appreciated 1PW for its 👍 apps. https://t.co/O0VXcSIMFW — Curtis Herbert (@parrots) August 11, 2021



This is the @1Password hell some of us have been worried about. It’s now a web app, and marketing is going to push how much “better” it is when it’s just cross platform and will be less and less Mac-like. Severely disappointed in Agilebits. https://t.co/Ia2bYGjdAp — Steve Riggins (@steveriggins) August 11, 2021

AgileBits was ooit een klein softwarebedrijfje. Door de populariteit van 1Password is het bedrijf in de loop der jaren echter exponentieel gegroeid. Op dit moment is de maker van 1Password een slordige 2 miljard dollar waard.