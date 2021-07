Ziggo houdt krampachtig vast aan (kunstmatig) lage upload­snelheid

Ziggo is al een tijdje bezig met een snelheidsoffensief. De kabelprovider biedt op steeds meer plaatsen internet met gigabit-snelheden aan. Dat is vlot downloaden, maar uploaden gaat nog altijd erg traag op de kabel. Komt daar ooit verbetering in? Ziggo ziet de noodzaak niet.

Dat zegt Leo-Geert van den Berg, hoofd vaste netwerk bij de provider, in een interview met NRC. Momenteel biedt Ziggo download­snelheden van 1Gbit/s (1000Mbit/s) aan. De uploadsnelheid van 50Mbit/s is zelfs bij het duurste abonnement beduidend lager. Glasvezel biedt hogere uploadsnelheden, maar dat hebben consumenten volgens het kabelbedrijf dat enige tijd geleden samenging met Vodafone helemaal niet nodig.

KPN en Ziggo zien het anders

Waar KPN de upload­snelheid opvoerde toen er massaal thuis werd gewerkt, ziet Ziggo geen aanleiding. Hoewel meer mensen dan ooit in de cloud werken en vergaderen via Zoom of Teams, is een uploadsnelheid van 30 of 50Mbit/s meer dan genoeg volgens de kabelaar. De coaxkabel is blijkbaar nog niet afgeschreven en dat bespaart een hoop geld. Glasvezel aanleggen is erg arbeidsintensief en duur.

„De meeste klanten maakt het toch niet uit wat er hun meterkast binnenkomt”

Concurrenten zoals T-Mobile en KPN zetten wel in op glasvezel tot de voordeur. Ziggo ziet dat anders. Het netwerk van de kabelaar bestaat al bijna helemaal uit glasvezel, maar dat geldt niet voor de kabel van de wijkcentrale naar de voordeur. „De meeste klanten maakt het toch niet uit wat er hun meterkast binnenkomt”, zegt een medewerker tegen NRC.

Krampachtig

De reden dat de uploadsnelheid bij Ziggo achterblijft, is dat de coaxkabel zo goed als vol zit. Er is weinig ruimte meer in het analoge signaal voor meer upload­snelheid, al probeer te provider wel meer ruimte voor internet te maken. Zo werd onlangs het analoge radiosignaal uitgefaseerd, maar er lijken vooralsnog geen ambities om iets met dat vrijgekomen stukje kabel te doen.

Opmerkelijk is dat Ziggo in nieuwbouwwoningen wél glasvezel tot in de meterkast aanlegt. Dat is bijvoorbeeld bij een nieuwe woontoren aan de zalmhaven in Rotterdam het geval. Bewoners krijgen daar echter geen sneller internet dan abonnees die via de coaxkabel aangesloten zijn, al is dat technisch prima mogelijk. De grootste provider van Nederland lijkt ook de krampachtigste.