YouTube zoekt officieel de concurrentie met TikTok: Shorts nu beschikbaar

YouTube gaat vanaf vandaag ook in Nederland de strijd aan met TikTok. Het platform van Google introduceert namelijk een functionaliteit genaamd Shorts. De feature is niet alleen in ons land beschikbaar. Vanaf vandaag barst de concurrentiestrijd in veel meer landen los.

YouTube Shorts werd vorig jaar september voor het eerst gelanceerd in India en was tot op heden in 26 landen te gebruiken. Vanaf vandaag is de functionaliteit in alle honderd landen te gebruiken waar YouTube beschikbaar is.

YouTube Shorts vs TikTok

In vergelijking met TikTok en Instagram Reels is YouTube Shorts op weinig gebieden uniek te noemen. De video’s die via het platform gemaakt kunnen worden komen sterk overeen. Je filmt dus verschillende video’s en plakt deze uiteindelijk aan elkaar. Vervolgens zoek je muziek uit die je eronder kunt monteren en is het mogelijk om de snelheid van de video aan te passen. De video’s zijn vervolgens te voorzien van een leuke filter of, voor de internationale kijkers, van ondertiteling.

Het is wel goed om te weten dat vandaag alleen de beta van YouTube Shorts beschikbaar is. Wanneer de openbare versie precies verschijnt is nog niet bekend. Wel maakt Google, in het persbericht waarin het nieuws wordt aangekondigd, duidelijk dat het nog tot woensdag kan duren voordat iedereen met de dienst aan de slag kan.

Steeds meer concurrentie

Door het grote succes van TikTok zat het er natuurlijk wel een beetje aan te komen. Het platform van ontwikkelaar ByteDance kan steeds meer concurrentie verwachten. Waar eerder Instagram al met een alternatief platform op de proppen kwam, komt nu dus ook YouTube met een alternatief. Al is dat, tot op heden, nog niet terug te zien in de cijfers van TikTok.

Het platform is op dit moment nog met gemak het populairste platform voor korte video’s. Al worden er wel steeds meer vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid ervan. Zo gaf ontwikkelaar ByteDance zichzelf onlangs toestemming om stem-en gezichtsafdrukken te nemen.

