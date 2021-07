Apple gepasseerd door Xiaomi als een na grootste smartphone-verkoper

Het Chinese bedrijf Xiaomi timmert al jaren hard aan de weg en wordt ook in Europa steeds populairder. Sterker nog: het bedrijf gaat zo lekker dat het Apple achter zich heeft gelaten op de smartphonemarkt.

Xiaomi is op dit moment de een na grootste smartphone-verkoper ter wereld. Het Chinese bedrijf legt het op dit moment alleen nog af tegen Samsung, dat al jaren de grootste is. Apple staat op een derde plek.

Xiaomi laat Apple achter zich

Het is de eerste keer dat Xiaomi het weet te winnen van Apple. Ondanks het succes van de iPhone 12 heeft het bedrijf van Tim Cook het niet voor elkaar gekregen om de tweede plek vast te houden. Zo heeft Xiaomi het afgelopen jaar een groei van 83% doorgemaakt, waardoor het in Q2 2021 een marktaandeel van 17% heeft. Apple is het afgelopen jaar 1% gegroeid en heeft nu een marktaandeel van 14%.

Samsung staat, net als de afgelopen paar jaar, op nummer 1 in de lijst van Canalys. Het bedrijf groeide het afgelopen jaar met 15% en heeft inmiddels een marktaandeel van 19%. De nummer vier en nummer vijf zijn overigens ook Aziatische bedrijven. Oppo en Vivo, allebei uit China, delen de vierde en vijfde positie qua marktaandeel, al staat Oppo op plek vier vanwege een iets grotere groei. Dat bedrijf groeide het afgelopen jaar 28% en Vivo deed het met 27%.

De cijfers zijn afkomstig van Canalys en is gericht op de smartphonemarkt in Q2 2021.

Geen gekke ontwikkeling

Het is voor Xiaomi zeker een grote mijlpaal, maar erg opvallend is de ontwikkeling niet. Het Chinese bedrijf heeft echt druk gezet om de internationale markt te veroveren. Verschepingen naar Latijns-Amerika steeg met 300%, naar Afrika met 150% en naar West-Europa met 50%. Tel daarbij op dat de prijzen van de smartphones tussen de 40% en 75% lager liggen dan bij Apple en Samsung, en het succes is te verklaren.

Al helemaal, omdat Apple zich druk aan het voorbereiden is op de komst van de iPhone 13. De smartphones worden in september dit jaar aangekondigd en zullen, uiterlijk, vanaf oktober verscheept worden. De consument is hiervan op de hoogte en stelt om die reden de aankoop van de iPhone 12 misschien wel uit.

Iets waar Apple zelf overigens ook rekening mee houdt, want het bedrijf heeft naar verluidt de productie-aantallen flink omhoog gegooid. Meer weten? Lees de eerste editie van Het Korreltje Zout via de link hierboven!