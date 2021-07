WiFi-problemen iPhone steeds groter: deze naam laat de boel crashen

Er zit een fout in iOS waardoor sommige WiFi-namen je iPhone flink in de war kunnen schoppen. Vorige week kwam er al een dusdanig bericht naar buiten en dit weekend is het weer raak.

Op Twitter laat veiligheidsonderzoeker Carl Schou weten dat de SSID %secretclub%power ervoor zorgt dat je iPhone geen verbinding meer kan maken met WiFi. Een probleem dat niet zomaar is opgelost.

WiFi-naam schopt iPhone in de war

Eerder dook er al een WiFi-SSID op die ervoor zorgde dat je iPhone geen verbinding meer kon maken met WiFi. Vervelend, maar deze nieuwe naam lijkt nog grotere gevolgen te hebben. Door het gebruik van de SSID %secretclub%power zorg je ervoor dat de WiFi-module van je smartphone volledig uitgeschakeld wordt.



You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day — Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021

Dat probleem is overigens niet op te lossen door simpelweg je telefoon aan- en uit te zetten. Dit zorgt ervoor dat jij je iPhone volledig moet resetten. Waarbij eerdere problemen het opnieuw instellen van de netwerkinstellingen voldoende was, moet je nu echt je hele toestel opnieuw instellen. Een vervelend geintje, dus.

Hoe groot is het probleem?

De kans dat jij als gebruiker de SSID %secretclub%power gebruikt lijkt me klein te zijn. Zo groot lijkt het probleem in eerste instantie dus niet te zijn, al duiken er wel steeds meer namen op die je iPhone in de problemen brengt. Of er ook “normale” WiFi-namen zijn die de problemen veroorzaken weten we niet, net als dat we geen idee hebben of dit in de toekomst kan veranderen. Het probleem lijkt op dit moment te liggen bij ‘%s’.

Apple kennende zal het probleem binnenkort in een iOS-update opgelost worden. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat precies zal zijn.