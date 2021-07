WhatsApp test versleutelde cloud backups van al je gesprekken

Gesprekken die je voert op WhatsApp zijn end-to-end versleuteld en dus niet te zien voor nieuwsgierige aagjes. Iets dat zeker niet geldt voor de backups die je van die gesprekken maakt. Al leek daar met betaversie 2.21.15.5 verandering in te komen.

WhatsApp test op dit moment namelijk de werking van versleutelde backups. Een veilige manier om al je gesprekken in de cloud te bewaren én daarmee ook gelijk een grotere kans om alles kwijt te raken. Voorgoed.

WhatsApp’s versleutelde cloud backups

Wanneer jij je gesprekken van WhatsApp in de cloud opslaat, op dit moment via Google Drive of iCloud, is het mogelijk om deze naar een nieuw telefoon mee te nemen. Maar het is voor de autoriteiten ook mogelijk om toegang tot die gesprekken te krijgen, op het moment dat ze daar de juiste papieren voor hebben. En die kans lijkt WhatsApp de autoriteiten niet meer te willen geven.

Door de versleutelde cloud-backups worden je gesprekken en media veilig bewaard. Buiten de gebruiker zelf heeft niemand anders toegang tot die kopie. Zelfs WhatsApp niet. Al zit daar dan wel weer een heel groot nadeel aan.

Wachtwoord vergeten?

Wanneer jij als gebruiker je wachtwoord vergeten bent, krijg je de kans om toegang tot je backups terug te winnen. WhatsApp geeft je bij het maken van de backup een herstelsleutel die bestaat uit 64 cijfers. Vergeet je het wachtwoord én de cijfers, dan verlies je toegang tot alles wat in de cloud staat en kan niemand je helpen. Zelfs WhatsApp niet.

De functionaliteit dook alleen op in de betaversie van Android, maar is daar inmiddels weer uitgehaald. Het bedrijf achter de chat-app kreeg veel meldingen over problemen met de verbinding. Het bedrijf test de functionaliteit eerst zelf nog even, voordat het zijn gebruikers weer voorziet. Dan worden versleutelde backups ook voor de betaversie van iOS verwacht.

WhatsApp op meerdere apparaten

WhatsApp is druk bezig met het vernieuwen van zijn chat-app. Het bedrijf werkt bijvoorbeeld niet alleen aan versleutelde cloud-backups, maar is ook druk bezig om de dienst tegelijkertijd op meerdere apparaten te gebruiken. Zo heb je bijvoorbeeld helemaal geen smartphone meer nodig om de dienst ook op je computer of tablet te gebruiken.

Benieuwd wat je precies kunt verwachten van end-to-end encryptie? Check dan zeker even het artikel dat ik daar eerder deze week over schreef.