Politie waarschuwt voor WhatsApp-truc van oplichters: dit moet je weten

Oplichters slaan via WhatsApp toe met een slinkse tweetrapsraket, zo waarschuwt de politie. We leggen je uit hoe de criminelen te werk gaan.

We gebruiken in Nederland massaal WhatsApp. Chatten doe je vooral met vrienden en familie, echt je privé-sferen dus. Voeg daar de versleuteling aan toe waar Facebook mee pronkt en je hebt een omgeving waarin je je al snel veilig waant.

Politie waarschuwt

Juist daardoor is de chat-app voor fraudeurs een aantrekkelijke manier om consumenten op te lichten. Miljoenen gebruikers, dan schiet je helaas al snel raak. Regelmatig komt er dan ook een nieuwe rottruc in het nieuws die men gebruikt om onwetende gebruikers geld afhandig te maken.

Ook deze week is het weer raak. De politie van Loosduinen, in Den Haag dus, waarschuwt voor een slinkse nieuwe manier waarop een consument is opgelicht. De truc maakt gebruik van wat de politie helpdeskoplichting noemt, ook wel bekend als spoofing.

Nieuw berichtje op WhatsApp

De truc kwam aan het licht doordat een slachtoffer aangifte deed. De man in kwestie raakte duizenden euro’s kwijt door het voorval. De politie deelt dan ook zijn verhaal om meer slachtoffers te voorkomen.

De fraudeurs gingen als volgt te werk. Eerst werd de man benaderd door zijn dochter op WhatsApp. Alleen was het niet echt zijn dochter, maar iemand die zich als haar voordeed. “Hoi pap, ik heb een nieuw nummer, gooi de oude maar weg!”

Hij had de nepperij echter door, en negeerde het bericht. Even later werd hij door iemand gebeld die zich voordeed als ING-medewerker. Diegene waarschuwde ervoor dat iemand had geprobeerd om geld van zijn rekening te halen.

De man schrok ervan, want hij legde natuurlijk meteen het verband met de neppe berichtjes van zijn zogenaamde dochter. Zouden de oplichters alsnog hem te pakken hebben gekregen?

Nepbank

Dan komen we aan bij het belachelijk slinkse gedeelte van deze methode: het belletje van de ING-medewerker was dus ook nep. Sterker nog: het was dezelfde oplichter als de persoon die zich voordeed als de dochter.

De oplichter wist dankzij het telefoontje de pincode van de man te bemachtigen. Iemand anders ging bij de man langs om zijn pas op te halen, zogenaamd vanuit ING, om hem te helpen om zijn geld terug te krijgen.

Vervolgens werden er duizenden euro’s van zijn rekening afgehaald. Daarop kreeg het slachtoffer alsnog een belletje van ING, dit keer een echte. Hij werd gewaarschuwd voor het grote bedrag dat van de rekening was afgehaald, die vervolgens ook direct werd geblokkeerd.

Doe dit nooit

Super sneaky. De boodschap van de politie is dan ook duidelijk: geef nooit je pincode of pas aan een ander. Een medewerker van welke bank dan ook zal daar nooit om vragen. Dubbelcheck altijd of iemand die vanuit het niks een gesprek met je start op WhatsApp ook echt is wie hij of zij claimt te zijn.

Oplichters kunnen aan je gegevens komen door gestolen data op het internet te kopen. Dat hij of zij je nummer heeft of foto’s van familieleden op sociale media hebben gevonden, betekent niet meteen dat ze dus ook zijn wie ze zijn.

Oftewel, let extra goed op bij elk nieuwe gesprek dat er met je wordt gestart op WhatsApp, en wees extra sceptisch wanneer de bank met je belt.