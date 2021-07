WhatsApp krijgt tegengas van de EU: consumentenbonden dienen klacht in

WhatsApp krijgt, twee maanden nadat het zijn veelbesproken gebruiksvoorwaarden in heeft laten gaan, flink wat tegengas vanuit de EU. Verschillende consumentenbonden dienen officieel een klacht in tegen het bedrijf achter de applicatie.

Volgens de organisaties oefent WhatsApp veel te veel druk uit op zijn gebruikers. De klachten waren te verwachten, want consumenten verloren onlangs functionaliteiten als ze de nieuwe voorwaarden niet accepteerden. Iets dat, ook volgens de bonden, niet door de beugel kan.

WhatsApp krijgt tegengas

De Europese Commissie en het Europees netwerk van consumentenautoriteiten hebben van acht verschillenden consumentenorganisaties een klacht binnen gekregen. Onder deze organisaties valt ook de Nederlandse Consumentenbond. De bonden hebben met name problemen met de manier waarop de nieuwe gebruiksvoorwaarden en het nieuwe privacy beleid door de neus geduwd werden.

Sinds begin dit jaar kregen gebruikers regelmatig meldingen binnen over de nieuwe voorwaarden. Naar mate de deadline voor het accepteren ervan steeds dichterbij kwam, werden er ook steeds meer meldingen verstuurd. Uiteindelijk werd er zelfs gedreigd met het ontnemen van toegang tot de app. Zo zouden consumenten nog wel meldingen krijgen van WhatsApp-berichten die binnenkwamen, maar waren ze niet in staat de gesprekken ook echt te openen.

“In strijd met de wet”

Volgens de consumentenorganisaties zorgt dit voor onnodige druk. “WhatsApp dreigt consumenten de toegang tot de app te weigeren als ze de voorwaarden niet accepteren, terwijl helemaal niet duidelijk is waar ze toestemming voorgeven.” Dit laat Sandra Molenaar, directeur bij de Consumentenbond, weten in het bericht. “WhatsApp beperkt consumenten in hun keuzevrijheid: als je niet accepteert, kun je het niet meer gebruiken.”

Volgens Sandra is dat overigens niet het enige. “De contractvoorwaarden zijn bovendien niet transparant. En dat is in strijd met de wet”. Naast de Consumentenbond laten ook organisaties uit Frankrijk, Griekenland, Noorwegen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië zich horen.

