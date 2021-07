WhatsApp werkt aan nieuwe functies voor iOS-gebruikers

WhatsApp heeft een nieuwe beta-versie uitgebracht voor iOS. Daarin zien we een geheel nieuwe interface tijdens oproepen.

WhatsApp ligt op dit moment onder druk vanwege hun algemene voorwaarden. Verschillende Europese consumentenorganisaties hebben een klacht ingediend vanwege het opdringen van die voorwaarden te accepteren. Dat betekent overigens niet dat dienst stilzit. In de nieuwe beta-versie voor iOS zijn een aantal bijzondere features, meldt WABetaInfo.

Oproepen hebben wat weg van FaceTime

Wat meteen opvalt is dat oproepen via WhatsApp er heel anders uitzien. Als een tester een nieuwe oproep wil doen krijgen ze een interface te zien die verdacht veel lijkt op FaceTime. Bovendien is er ook een knop om te bellen, zodat het makkelijker is een nieuwe oproep te doen als de persoon die je belt niet in de mogelijkheid was om deze te accepteren.

Bij die twee nieuwe functie omtrent bellen blijft het niet. Het wordt nu ook makkelijker om deel te nemen met een groepsgesprek dat al aan de gang is en waarbij je als deelnemer te laat was om direct mee te doen. Als je WhatsApp na een tijdje weer opent en het gesprek nog bezig is krijg je een alert of je alsnog wil meedoen. Hierbij hoeven de andere deelnemers niet opnieuw een uitnodiging te sturen. Als de gemiste gebruiker klikt op de melding krijgt hij een overzicht te zien. Daarna moet hij nog een keer klikken om deel te nemen.

Meer nieuwe functies op WhatsApp

Overigens test WhatsApp op dit moment meer nieuwe functies die zeer handig zijn. Misschien wel de meest handige zagen we vorige week. De berichtendienst test namelijk om je foto’s te laten sturen van een hogere kwaliteit. Tot nu toe heb je daar als gebruiker nog geen keuze in.

Wanneer en of we de nieuwe functies in de definitieve versie van WhatsApp kunnen verwachten is nog onbekend. Het is natuurlijk nog de beta-versie. Wel klinken deze nieuwigheden als kleine maar toch handige toevoegingen.