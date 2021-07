Tijd voor vakantie: 5 handige iOS-apps om met je mee te nemen

Het zomerse weer komt om de hoek kijken, de scholen ronden het schooljaar langzaam af en de koffers worden langzaam maar zeker ingepakt. De vakantie staat voor de deur en misschien maak jij er wel gebruik van om even tot rust te komen in het buitenland. Iets waar deze iOS-apps je zonder twijfel bij gaat helpen.

Op vakantie is je iPhone inmiddels best wel onmisbaar. Of laten we het anders zeggen: het maakt je leven een heel stuk makkelijker. Daarom hebben we 5 handige iOS-apps voor je uitgezocht om optimaal te kunnen genieten en jezelf makkelijk te redden in het buitenland.

5 handige iOS-apps voor vakantie

De volgende 5 iOS-applicaties zijn ontzettend handig om met je mee te nemen tijdens je vakantie:

#1 Apple’s vertaal-app voor je vakantie

In het buitenland kan het nog wel eens lastig zijn om jezelf verstaanbaar te maken. Al ligt dat natuurlijk wel aan waar je precies zit. In Duitsland kun je jezelf nog redelijk verstaanbaar maken door gewoon Nederlands te praten, maar in Italië wordt dat al iets lastiger.

Daarom is de vertaal-app van Apple ideaal voor op vakantie. Of je nu een menukaart moet ontcijferen of er in de lokale supermarkt niet uit komt: deze iOS-app is je redder in nood.

De vertaal-app is via deze link te downloaden voor iOS!

#2 Valuta Omrekenen Wisselkoers

Net als een vreemde taal kan ook een vreemde valuta soms een beetje lastig zijn. Zeker als je geen idee hebt hoeveel het bijvoorbeeld waard is. In sommige gevallen kan dit er zelfs toe leiden dat je op vakantie genept wordt waar je bijstaat. Iets dat je met de app Valuta Omrekenen Wisselkoers niet gaat gebeuren.

De app houdt namelijk alle wisselkoersen actueel bij, waardoor je uiterst eenvoudig alle bedragen om kunt rekenen. Op die manier betaal je niet teveel en weet je snel waar je aan toe bent.

De Valuta Omrekenen Wisselkoers app is hier te downloaden voor iOS!

#3 Tripadvisor: ideaal voor je vakantie

Tripadvisor is misschien wel een van onze meest gebruikte apps als we op vakantie zijn. De applicatie is ideaal voor het vinden van pareltjes op het gebied van restaurants en leuke activiteiten. Je ziet snel wat de echte must-haves van je vakantiebestemming zijn en haalt op die manier dus het beste uit je reis. Een dikke aanrader!

Tripadvisor is via deze link te downloaden voor iOS!

#4 Uber

Tja, wat kunnen we erover zeggen. Wanneer je op vakantie bent is het openbaar vervoer niet altijd even makkelijk en is een taxi niet altijd je beste optie. Wat dat betreft is de Uber-app echt ontzettend handig. Je weet van tevoren wat je betaalt en hoeft niet door de taalbarrière heen om de chauffeur duidelijk te maken waar je precies naartoe wilt.

Uber is via deze link te downloaden voor iOS!

#5 Flightradar 24

Sta jij op het punt om met het vliegtuig op vakantie te gaan? Dan is Flightradar 24 een uiterst handige iOS-app. Je kunt makkelijk en vroeg van te voren kijken hoe het gesteld is met jouw vliegtuig. Je vult simpelweg je vliegnummer in, krijgt je reisgegevens en ziet vervolgens alles over het vliegtuig waarmee je vliegt. Zo weet je precies wat het toestel te bieden heeft en kan je op tijd zien of er vertraging is of niet.

Naast het feit dat Flightradar 24 ontzettend makkelijk is voor je eigen vakantie, is het ook leuk om te zien welke vliegtuigen er boven je hoofd vliegen. Je klikt ze aan en krijgt vervolgens alle informatie over het toestel en de eindbestemming.

Flightradar 24 haal je via deze link binnen voor iOS!

