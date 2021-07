Ultimate Rivals: The Court verschijnt binnenkort op Apple Arcade

Mocht je graag los willen gaan met nieuwe games binnen Apple Arcade en houd je wel van wat sportieve actie? Dan lijkt het er op dat je met Ultimate Rivals: The Court een interessante titel in huis haalt.

Ultimate Rivals: The Court is het vervolg op de Apple Arcade-game Ultimate Rivals: The Rink. Die laatste draaide om ijshockey, terwijl deze nieuwe game je de mogelijkheid geeft om net als in NBA Jam op een arcade manier te basketballen.

Ultimate Rivals: The Court naar Apple Arcade

Heel erg lang hoeven we niet te wachten op de game, want volgens Apple verschijnt Ultimate Rivals: The Court binnenkort op Apple Arcade. Het is een game waarin je in een team van drie basketballers speelt, maar dan wel met een flinke laag arcadegameplay. Daarnaast is het grappig om te zien dat je in totaal met 130 verschillende spelers aan de slag kunt gaan. Het gaat daarbij om spelers uit verschillende sportdisciplines.

Wanneer je een liefhebber bent van de NBA, dan kun je aan de slag met spelers als Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard en James Harden. Daarnaast zijn legendarische spelers als Larry Bird, Julius Erving en Shaquille O’Neal ook beschikbaar. Maar ook uit andere sporten kun je aan de slag met diverse helden. En heldinnen. Zo kun je uit de WNBA spelen met Candace Parker, Diana Taurasi, Elena Delle Donne en Skylar Diggins-Smith. En uit het Amerikaanse vrouwenvoetbal is Alex Morgan van de partij. Verder zijn er nog andere voorbeelden, zoals The Rock uit de WWE, Juju Smith-Schuster uit de NFL en Wayne Gretzky als legendarische speler uit de NHL. Genoeg te doen dus in deze Apple Arcade-game.

Over de top

Wanneer je je team hebt samengesteld in Ultimate Rivals: The Court op Apple Arcade, dan kun je gaan spelen. Het is daarbij zaak om goed gebruik te maken van de mogelijkheden die je hebt. Zo heb je diverse Ultimate-moves, die net voor het grote verschil kan zorgen. En het mooie van dit alles is dat je het dus min of meer gratis kan proberen wanneer je al een actief abonnement hebt.