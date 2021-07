Twitter gaat voor nog meer negativiteit met nieuwe functionaliteit

Hoe fijn Twitter op sommige momenten ook kan zijn, het is over het algemeen niet bepaald dé plek voor positiviteit. Iets dat met een nieuwe functionaliteit, die op dit moment getest wordt op iPhone, niet echt gaat veranderen.

Twitter is bezig met een experiment waarin iPhone-gebruikers tweets kunnen voorzien van een duimpje omlaag. Iets dat we bijvoorbeeld kennen van YouTube, waar de gemiddelde gebruiker er nog wel mee om kan gaan. Of dat ook voor Twitter geldt valt nog te bezien.

Begrijp me niet verkeerd: ik vind Twitter best wel een leuk platform. Ik volg prominente figuren en journalisten uit de tech-wereld en kom soms met interessante mensen in contact. Maar ik merk gewoon dat ik zo nu en dan een stuk positiever in het leven sta als ik de app even een tijdje van mijn iPhone verwijder. Iets dat simpelweg te maken heeft met de negatieve sfeer die er op het platform heerst.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021