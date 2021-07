Twitter: Apple’s manier van inloggen wordt binnenkort toegepast

Twitter maakt de dienst voor iPhone- en Mac-gebruikers wat makkelijker. Binnenkort kun je inloggen via Apple Sign-In.

Bij veel verschillende apps kun je inloggen met je Facebook-, Google- of Apple-account. Die opties zijn er nog niet voor de Twitter-app. Toch komt daar nu verandering in als we Jane Manchun Wong moeten geloven, die regelmatig de codes van verschillende apps uitpluist.

Inloggen op Twitter via Apple en Google

Manchun Wong komt regelmatig over nieuws van Twitter doordat ze dieper in de codes duikt. Dit keer dus over Apple Sign-In. Ze ziet het terugkeren op drie verschillende manieren. De beschrijving voor ‘Connected Accounts’ op de pagina voor instellingen, de Connected Accounts-pagina zelf en de CSP-header van de HTTP-response van Twitter.



Twitter is working on Apple Sign-In integration, as indicated in: – the entry description for “Connected accounts” settings page (WIP) – the “Connected accounts” settings page (WIP) – the CSP header of https://t.co/lku1DJFE5E’s HTTP response https://t.co/rKdDOWLEml pic.twitter.com/cEOgOoAEx1 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 9, 2021

Overigens blijft het inloggen op Twitter niet alleen bij Apple-accounts. Ook met een Google-account wordt het mogelijk om in te loggen. Wong deelde daarvan al eerder een screenshot.



Twitter is working on Google Sign-In integration pic.twitter.com/XYePmfZQY8 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 24, 2021

Een moetje?

Toch leek het inloggen via een Apple-account niet de eerste optie voor Twitter, gezien het al eerder bezig was met Google. Dat het er nu toch energie insteekt komt waarschijnlijk door de voorwaarden van Apple. Als een app ervoor kiest om een inlogservice van een derde partij te gebruiken, moet het ook de mogelijkheid bieden om via een Apple-account in te loggen. Als een dienst dus inloggen met Google-account wil aanbieden, moet het dus ook de Apple-variant brengen.

Voordelen voor Apple Sign-In

Apple Sign-In is natuurlijk een handige functie. Niet alleen zorgt het ervoor dat je sneller kan inloggen. Je kunt ook inloggen met Face ID en Touch ID en je beschermt daarmee ook je e-mailadres. Dat laatste doet inloggen met Google en Facebook niet. De bescherming van een e-mailadres is handig, aangezien je daardoor ook veiliger bent voor hackers.

Het is nog onbekend wanneer de opties naar Twitter komen, maar gezien de ontwikkelingen lijkt dit niet heel lang meer te duren. Gebruik jij Apple Sign-In om in te loggen bij een app of dienst?