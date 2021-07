Tesla CEO Elon Musk haalt uit naar Apple tijdens presentatie kwartaalcijfers

Tijdens het bekendmaken van de kwartaalcijfers heeft Tesla CEO Elon Musk geen goed woord overgehad voor Apple. De topman refereerde meerdere keren naar het bedrijf van Tim Cook waar hij, zoals eerder al bekend was, geen fan van is.

Tesla en Apple liggen elkaar niet helemaal. Ze halen af en toe wat werknemers bij elkaar weg en in de begindagen wilde Tim Cook niet eens tijd maken om met Musk te praten over een eventuele overname van het bedrijf. Kleine dingetjes die blijkbaar toch een stempel weten te drukken.

Elon Musk haalt uit naar Apple

Het resulteerde in een paar kleine sneren richting Apple tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Zo werd niet alleen duidelijk dat de omzet het afgelopen jaar vertienvoudigd is, maar sprak Musk ook over de reden waarom hij de Tesla Superchargers voor alle elektrische auto’s beschikbaar stelt.

Volgens de CEO van Tesla moeten bedrijven er gezamenlijk voor zorgen dat een toekomst, waar elektrisch rijden de standaard is, behaald kan worden. “Het is niet bedoeld om een walled garden te creëren en deze vervolgens als knuppel tegen concurrenten te gebruiken. Zoals sommige bedrijven dat wel doen”, liet de CEO weten. Na deze uitspraak kuchte hij en zei hij: “Apple.”

Toen het eenmaal over de batterijen van Tesla ging haalde Elon Musk wederom Apple aan. Volgens de CEO is er namelijk een misverstand dat zijn bedrijf kobalt zou gebruiken bij de productie van de accu’s. Iets dat Apple, volgens Musk, wel doet:

“Ik denk dat Apple ongeveer 100% van de cobalt gebruikt in zijn batterijen, smartphones en laptops. Tesla gebruikt geen kobalt in de iron-phosphate packs en bijna niet in de op nickel gebaseerde chemicaliën. We gebruiken over het algemeen misschien 2% kobalt, Apple gebruikt 100% dus het is amper een factor te noemen.

De walled garden

Tesla CEO Elon Musk had het over de walled garden, een term die je misschien wel vaker gehoord hebt. Het is een verwijzing naar iOS dat een gesloten platform is en volledig in handen ligt van Apple. Het bedrijf van Tim Cook bepaald welke software er op een iPhone staat en bepaalt dat ontwikkelaars de App Store moeten gebruiken. Het mag overigens duidelijk zijn dat het voornamelijk tegenstanders van Apple zijn die deze term gebruiken.

