Krijg ‘The Lasso Way’ onder de knie met Apple TV+

Het tweede seizoen van Ted Lasso komt er bijna aan. Om toch in de stemming te komen geeft Apple TV+ een bijzondere teaser vrij.

Ted Lasso is een van de populairste series op Apple TV+. De charismatische American Footballcoach weet de harten van de kijkers op een bijzondere manier te veroveren. Veel fans kijken dan ook uit naar het tweede seizoen.

Nog steeds populair

Dat Ted Lasso een succes is blijkt wel uit de cijfers. Ondanks het eerste seizoen al bijna een jaar uit is, staat de show nog steeds in de top tien van de meest populaire shows in de Verenigde Staten volgens Reelgood. Het weet daarmee andere titels te verslaan.

Vermoedelijk weet de serie de aankomende tijd nog verder omhoog te klimmen in de lijst want het tweede seizoen komt er bijna aan. Vanaf 27 juli kun je per week een nieuwe aflevering op Apple TV+ verwachten van de hitserie.

De Ted Lasso Way

Omdat dat al bijna is, heeft Apple TV+ nu een video over Ted Lasso online gezet, de zogenaamde The Lasso Way. In het filmpje horen we de verschillende acteurs praten over de serie en waarom de trainer zo populair is bij de fans. Dat komt allemaal door de Ted Lasso Way.

De acteurs delen ook grappige anekdotes over de reacties die ze hebben gekregen. Zo kreeg Toheeb Jimoh van een jonge fan het bericht hoe hij het met tegenslagen moet omgaan en ontvangt Hannah Waddington tegenwoordig recepten voor koekjes om ze zelf te kunnen maken. Maar de show zorgt met de serieuze momenten ook voor troost bij mensen. In het eerste seizoen zien wie hoe Ted Lasso moet omgaan met zijn scheiding. Acteur Jason Sudeikis deelt dat hij van kijkers berichten krijgt die met hetzelfde kampen en er steun uit halen.

Natuurlijk wordt er in de video over Ted Lasso ook uitgekeken naar het tweede seizoen. Dat wordt volgens de acteurs nog beter dan de eerste. Dat zal een hele opgave zijn. De serie scoort op dit moment een 8,7 op iMDB en 91 procent op Rotten Tomatoes.