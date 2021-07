Tweede seizoen Ted Lasso breekt nu al records voor Apple TV+

Afgelopen vrijdag ging het tweede seizoen van Ted Lasso van start op Apple TV+. Iets dat de streamingdienst zonder twijfel goed gedaan heeft. Volgens Apple breekt de serie een aantal records.

De eerste aflevering, genaamd Vaarwel Earl, heeft er onder andere voor gezorgd dat de streamingdienst 50% meer kijkers wist te trekken dan de week daarvoor. En daar houdt het zeker niet bij op.

Ted Lasso zorgt voor succes

Dat het eerste seizoen van Ted Lasso een succes was is een understatement. De serie kreeg uitstekende kritieken, werd goed bekeken en zorgde ervoor dat meer mensen naar de streamingdienst kwamen. Iets dat het tweede seizoen nog maar eens bewijst. Volgens Apple (via Variety) is het aantal nieuwe gebruikers het afgelopen weekend 50% toegenomen ten opzichte van vorig weekend. Tijdens deze periode werden komedie’s als Mythic Quest, Physical en Schmigadoon ook beter bekeken.

Al is dat, zoals gezegd, niet het enige positieve aan Ted Lasso seizoen 2. De eerste aflevering van het tweede seizoen werd volgens Apple maar liefst zes keer meer bekeken dan de eerste aflevering van het eerste. Daarnaast zorgde de premiere van dit tweede seizoen ervoor dat de kijkcijfers van Apple TV+ met 200% stegen ten opzichte van de week ervoor.

Nu zijn dat zeker indrukwekkende cijfers, maar vragen we ons wel af in hoeverre dit een succes is in tegenstelling tot overige streamingdiensten. Apple komt namelijk niet met harde getallen en laat alleen de groei zien. Gezien de populariteit van Ted Lasso zal er zonder twijfel gesproken kunnen worden van een succesvolle premiere, maar het is wel de vroeg wat “succesvol” in deze betekent.

Apple TV+

De komende weken krijgen abonnees van Apple TV+ iedere vrijdag een nieuwe aflevering van Ted Lasso. Iets dat de streamingdienst alleen maar ten goede zal komen, al is dat niet het enige wat we kunnen verwachten. De komende maanden kunnen we een hoop nieuwe series en films verwachten.

