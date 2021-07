Ted Lasso seizoen 2 krijgt nu al veel lovende kritieken

Het is bijna zover: het tweede seizoen van Ted Lasso komt eraan. Nu zijn ook de eerste recensies binnen en dat belooft veel goeds.

Het eerste seizoen van Ted Lasso was een enorme verrassing. Uit het niets wist Jason Sudeikis met zijn typetje de harten van veel mensen te veroveren. Het wordt lastig om dat eerste seizoen te evenaren, maar toch lijkt het te lukken. Tenminste, als we de eerste recensies moeten geloven.

Ook Ted Lasso seizoen 2 een succes

Het eerste seizoen van de serie kreeg een 91 procent beoordeling op Rotten Tomatoes. Het tweede seizoen doet het nu nog beter op de recensiesite. Het tweede seizoen doet het zelfs nog beter. Op dit moment staat de meter op 100 procent. De zestien recensies die door de pers zijn geschreven zijn dus allemaal positief.

Lovende recensies

We hoeven ons volgens de critici dus niet druk te maken dat de serie alleen maar scoort als feel-good-serie vanwege de corona-epidemie. “De emotionele intelligentie van Ted Lasso blijft ontzettend hoog. Dat brengt de serie hoger dan alleen feel-good verhaal. Ted Lasso is een ambitieuzere manier van verhalen vertellen,” schrijft The Observer.

Ook IndieWire is ontzettend positief en geeft de serie zelfs een ruime voldoende. “Ted Lasso voelt nog steeds als Ted Lasso, hoewel er nog veel meer te vertellen zal zijn over het seizoen als iedereen het heeft gezien, is dat voor nu een ongelooflijke opluchting. Een indrukwekkende triomf.”

Kelly Lawler van USA Today roemt vooral de bijrollen in de nieuwe serie. Die zorgen er volgens haar voor dat de vaste acteurs echt kunnen schitteren en helemaal tot hun recht komen. We krijgen nu nog meer achtergrond te zien van de verschillende personages, die in het eerste seizoen nog redelijk op de vlakte bleven.

Nog even wachten

Natuurlijk kijken wij zelf de serie ook. Dit weekend komen wij dan ook met ons eigen oordeel over het tweede seizoen van Ted Lasso. Wij vertellen je dan alles wat je moet weten.

Toch moet je nog even wachten op het tweede seizoen van Ted Lasso. Vanaf 27 juli is de eerste aflevering te zien van de serie. Daarna komt elke week een nieuwe episode online op Apple TV+.