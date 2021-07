Ted Lasso: kan de serie het succes van seizoen 1 voorzetten?

Het tweede seizoen van Ted Lasso komt eraan op Apple TV+. Het eerste seizoen was een onverwachts groot succes. Is het tweede seizoen net zo goed of misschien zelfs beter?

Ted Lasso verscheen vorige zomer op Apple TV+. Het was precies het juiste moment. We zaten net na de eerste coronagolf en konden wel wat positiviteit gebruiken. De Amerikaanse coach zorgde met zijn optimisme voor de ultieme feel-good serie. Nu zijn we een jaar verder en het oude normaal is weer in zicht. De grote vraag is of de serie zich staande kan houden. Kan Ted Lasso opnieuw verrassen en bewijst het waarom het zoveel Emmy-nominaties in de wacht sleept?

Ted Lasso vangt je

Om op die vraag antwoord te geven: ja, het kan zeker. Het is niet de komedieserie met de ene grap naar de andere, maar er valt genoeg te lachen. De serie weet je zelf een paar keer goed vast te pakken en ondanks dat het pure fictie is ga je met het team en de personages meeleven. In het tweede seizoen is dat zelfs nog meer. Wat de makers goed doen is dat de personages naast Ted Lasso zelf veel meer karakter krijgen. Je ziet veel meer van hun achtergrond.

Wat een geinig detail van het tweede seizoen is, is dat er nu een Nederlander in het voetbalteam zit. Jan Maas, zoals het personage heet, wordt gespeeld door de Nederlandse acteur David Elsendoorn. Hij is de typische Nederlander die geen blad voor de mond neemt en af en toe een lompe opmerking maakt.

Toheeb Jimoh Schittert

De ster in het tweede seizoen voor mij persoonlijk is Toheeb Jimoh die voetballer Sam Obisanya speelt. De speler krijgt een grotere rol in het team naast playboy Jamie Tartt en de brommende Roy Kent. Je voelt echt met hem mee en hij tovert regelmatig een lach op het gezicht en toont meer karakter dan de gemiddelde echte voetballer doet. Het zal dan ook niet verrassend zijn als dit de grote doorbraak in Hollywood voor Jimoh wordt.

Maar natuurlijk gaat Ted Lasso vooral over Ted. In het eerste seizoen zagen we hoe hij struggelde met zijn scheiding. In het tweede seizoen geeft hij zichzelf nog meer open waardoor de serie een extra laag krijgt, terwijl hij wat minder vaak in beeld is.

Apple in your face

Wat wel een tikkeltje minder had mogen zijn in het tweede seizoen is de Apple-promotie. In de serie zie je onderhand alle verschillende versies van de iPhone 12 en de Macbooks voorbijkomen. Tuurlijk is het logisch dat het merk gebruikt wordt in een Apple TV+-serie, maar het is nu echt een beetje in your face. Ook Nescafé heeft duidelijk zijn plekje in de serie gekocht. Het is wat zonde en dat heeft de serie en Apple zelf ook helemaal niet nodig.

Wachten op Ted Lasso

Maar ondanks de zelfpromotie is Ted Lasso nog steeds een geweldige serie. Seizoen twee is misschien zelfs wel een klein beetje beter omdat andere karakters meer aandacht krijgen. Het enige nadeel is dat je elke week moet wachten op een nieuwe aflevering, want het liefst kijk je ‘m in één keer uit. Het voordeel ten opzichte van seizoen 1 is dat er nu 12 afleveringen zijn in plaats 10.

Als je na het eerste seizoen nog geen fan was van voetbalclub AFC Richmond, word je het nu zeker. Je gaat meeleven met supporters, spelers, fans en technische staf. Het is de enige voetbalclub waar je jezelf nooit ergert aan het slechte spel. De serie is vanaf 27 juli te zien op Apple TV+.