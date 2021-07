Spotify rolt nieuwe bèta uit mét M1 ondersteuning voor Mac-gebruikers

Afgelopen donderdag heeft Spotify een nieuwe bèta versie van zijn muziek-streaming app uitgerold. De grote verrassing? De app biedt native M1 Mac-ondersteuning.

Muziekstreamingservice Spotify was in het verleden vaak erg traag met het adopteren van veel Apple-specifieke functies of API’s. Daar is nu verandering in gekomen. Spotify loopt ineens voorop in de ondersteuning van Apple Silicon. Andere streamingdiensten, zoals Netflix, Disney en Amazon zijn nog steeds opvallend afwezig op het nieuwste Apple-platform. Spotify is dus een van de eerste prominente entertainmentbedrijven die een app heeft gebouwd speciaal voor Apple’s M1 Macs.

Spotify bèta app stilletjes aangekondigd

Spotify kondigde de nieuwe app aan als reactie op een verzoek uit de community, zo ontdekte MacRumors. De app is een bèta versie, dus Spotify waarschuwt dat er mogelijk onverwacht gedrag is en wil graag feedback van testers van de bèta app.

We hebben hier backstage hard aan gewerkt en zijn verheugd aan te kondigen dat we nu een bètaversie van onze app beschikbaar hebben. Het bevat veel compatibiliteitsverbeteringen en optimalisaties voor de nieuwe Apple M1-architectuur.

Spotify M1 app biedt veel verbeteringen

De streamingdienst werkte al op de Mac via een webclient, maar de native app biedt veel verbeterde functies en bedieningselementen. Zo kunnen gebruikers van de Spotify-app bijvoorbeeld muziek downloaden om offline te luisteren. je hebt hier dan overigens wel de Premium versie voor nodig.

Spotify is een directe concurrent van Apple Music en biedt veel op algoritmen gebaseerde afspeellijsten en functies. Beide services kosten 9,99 euro per maand. Spotify heeft in tegenstelling tot Apple Music echter ook een gratis – weliswaar met advertenties doorspekte – versie.

➔ Je kunt de nieuwe Spotify bèta voor M1 Macs hier downloaden. Als je weer terug wil naar de ‘gewone’ versie, moet je deze opnieuw downloaden en installeren.