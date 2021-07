Ein-de-lijk: Spotify rolt offline playback uit voor alle Apple Watch-gebruikers

Goed nieuws voor consumenten met een Apple Watch en een Spotify-abonnement. Het is vanaf vandaag eindelijk mogelijk om muziek van de streamingdienst op je smartwatch te downloaden. Dat is het nieuws dat Gadgets and Wearables vandaag als eerste weet te melden.

Door de offline playback-functionaliteit is het mogelijk om offline naar muziek te luisteren vanaf je Apple Watch. Je hoeft hierdoor je iPhone, tijdens een rondje hardlopen bijvoorbeeld, niet meer mee te nemen.

Spotify rolt offline Playback uit

Via Gadgets and Wearables laten verschillende Apple Watch-bezitters weten dat de nieuwe functionaliteit is uitgerold. Spotify kondigde offline playback in mei dit jaar aan, maar er wordt al langer uitgekeken naar de feature. Vanaf vandaag lijken de eerste gebruikers er dus ook echt over te beschikken.

De update wordt wereldwijd uitgerold, maar is op dit moment in slechts een paar landen opgedoken. Zo maken gebruikers uit de Verenigde Staten, Duitsland, Brazilië, Italië en Nederland er melding van. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten, Canada, Portugal, Maleisië, Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Zwisterland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk duikt de functionaliteit op.

Even geduld

Het kan zijn dat jij op dit moment de functionaliteit simpelweg nog niet kan vinden. Zoals gezegd rolt Spotify offline playback wereldwijd uit, dus het kan nog even duren voor iedereen ermee aan de slag kan. Hou de app goed in de gaten en kijk of jij beschikt over versie 8.6.40.1248. Is jouw systeem nog niet van deze app-versie voorzien? Dan moet je nog heel even geduld hebben.

Het is overigens fijn om te zien dat Spotify de functionaliteit nu wereldwijd uitrolt. Het bedrijf kondigde offline playback namelijk anderhalve maand geleden aan, maar weinig mensen konden er nog mee aan de slag. Slechts een paar gebruikers hadden het geluk om de functionaliteit te testen. Nu komt daar dus eindelijk verandering in en wordt ons even, op digitaal gebied, weer een klein beetje makkelijker gemaakt.