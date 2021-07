Muziek van Spotify downloaden naar Apple Watch in drie stappen

Spotify heeft een langverwachte functie uitgerold. Bezitters van een Apple Watch kunnen nu ook muziek van de Zweedse streamingdienst naar hun smartwatch downloaden. Dat scheelt een iPhone meeslepen tijdens bijvoorbeeld een rondje joggen. De enige voorwaarden zijn een premium-abonnement en draadloze oortjes zoals de AirPods.

Offline muziek van Spotify op je Apple Watch

Een bijzondere beperking van Spotify is dat het niet mogelijk is om individuele nummers te downloaden. Je moet altijd een playlist of album hebben om offline te luisteren. Dit in tegenstelling tot Apple Music, dat je alles laat downloaden. In dit stappenplan nemen we dan ook een playlist als voorbeeld. Begin op je iPhone.

Zoek de playlist of album op die je wil downloaden. Klik op het overflow-icoon (···). Kies voor ‘downloaden naar Apple Watch’.

Hierna zal het downloaden op je Watch starten. Je krijgt in tegenstelling tot bij het offline opslaan van muziek op je iPhone, iPad of Mac geen enkele voortgang te zien. Het downloaden duurt afhankelijk van de grootte van de playlist wel even. Wij waren een uur bezig voor een playlist van 50 nummers. Dat komt omdat de muziek via Bluetooth overgedragen wordt en dat is een langzame verbinding.

Muziek op Apple Watch beheren en verwijderen

Opmerkelijk genoeg heeft de Spotify-app op iOS op moment van schrijven geen mogelijkheid om te zien hoeveel nummers er op je Apple Watch gedownload zijn. Ook kun je vanuit de iPhone- of iPad-app van de streamingdienst geen voortgang of gebruikte opslag op je Watch zien. Om muziek van Spotify op je Watch te beheren en verwijderen doe je het volgende:

Open het meest linkse menu in de app op je horloge. Dit doe je door naar rechts te vegen. Tik daarna op ‘Downloads’ en nu krijg je een overzicht van de playlists op je Apple Watch. Daarna kun je op ‘Downloads bewerken’ tikken om playlists te bewerken of verwijderen.

Beperkingen en snelheid

Er zijn een aantal beperkingen om rekening mee te houden. Zo kun je maximaal 10.000 nummers op je Apple Watch opslaan. Verder moet je rekening houden met een behoorlijk lage snelheid. Het duurt ongeveer 4 minuten om één nummer naar de Apple Watch te downloaden. Geduld is dus aan te raden. Verder heb je het volgende nodig: