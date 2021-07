Spatial Audio toch niet te gebruiken op deze Apple-apparaten

Apple is de afgelopen weken druk bezig geweest om Spatial Audio (ruimtelijke audio) en Lossless Audio uit te rollen voor Apple Music. Hierdoor gaat je muziek nog beter klinken, maar dat geldt voor minder mensen dan vooraf gedacht.

MacRumors heeft ontdekt dat Apple een aanpassing gedaan heeft in een support document. Onder het kopje over Apple-apparaten die Spatial Audio ondersteunen via de ingebouwde speaker is wat veranderd.

Spatial Audio is niet voor iedereen

Voorheen stond hier dat iedereen met een iPhone XS of nieuwer model (behalve de iPhone SE), iPad Pro 12.9-inch (3de generatie of nieuwer), iPad Pro 11-inch, iPad (6de generatie of nieuwer), iPad Air (3de generatie of nieuwer) of iPad mini (5de generatie of nieuwer) gebruik kan maken van Spatial Audio via de ingebouwde speakers.

Nu blijkt dit toch niet de kloppen. In de nieuwe versie van het document zijn namelijk een aantal apparaten verdwenen. Zo staan de gewone iPad en de iPad mini er opeens niet meer tussen. Ook iPhone XR-gebruikers gaan buiten de boot vallen. In het nieuwe document staat nu dat je minimaal een iPhone XS moet hebben om Spatial Audio te gebruiken via de ingebouwde speakers.

Zo kun je er toch gebruik van maken

Dit is overigens niet de eerste keer dat Apple dit lijstje aanpast. Eerder was op de Apple Music pagina te lezen dat Spacial Audio zelfs zou gaan werken via de speakers van een iPhone 7 of iPhone 8. Dit werd in juni aangepast naar de iPhone XR en nu dus naar iPhone XS. Waarom dit al twee keer is aangepast, is niet bekendgemaakt.

Mocht je een iPhone XR, gewone iPad of een iPad mini gebruiken, dan kun je alsnog genieten van Spatial Audio. Niet via de ingebouwde speakers, maar wel door middel van de juiste oordopjes en koptelefoons. Dus mocht je AirPods, AirPods Pro, AirPods Max of een ondersteunend Beats-product hebben, dan kun je op die manier alsnog gebruik maken van Spatial Audio.

Wil je meer weten over Spatial Audio en Lossless Audio binnen Apple Music, lees dan hier verder.