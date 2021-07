Olympisch skateboarden met AirPods, mag dat eigenlijk wel?

Skateboarden is tijdens de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo een nieuwe sport en zorgt meteen voor opmerkelijke beelden. Niet alleen omdat de Nederlandse Roos Zwetsloot geen podiumplaats wist te bemachtigen, maar ook door… AirPods.

Een aantal deelnemers in de finale van het onderdeel ‘street’ werd gezien met AirPods in de oren en een iPhone in de zakken. Mag dat? Ja, onder bepaalde voorwaarden. Is dit een geniale PR-stunt van Apple? Nee.

Olympisch skateboarden met AirPods mag onder voorwaarden

De Amerikaanse skateboarder Jagger Eaton (brons) had tijdens zijn deelname aan de finale AirPods in. Zijn landgenoot Nyjah Huston (geen podiumplaats) kon ook niet zonder muziek en Apple’s draadloze oortjes tijdens zijn prestatie bij de Olympische Spelen. Sora Shirai (Japan) en Kelvin Hoefler (Brazilië) deden hetzelfde en verschenen met de opvallende witte oortjes in de finale. De DJ die tijdens de finale het skatepark met 7000 lege stoelen nog van wat sfeer probeerde te voorzien, kon wel inpakken.

Zolang de skaters weten wat ze doen, ze anderen niet hinderen en ze de wedstrijdleider kunnen horen, is het dragen van AirPods geen probleem. Voor deze Olympische Spelen geldt slechts één regel: geen merklogo. Dit om te voldoen aan de IOC-regels met betrekking tot reclame. De draadloze oortjes van Apple hebben geen merklogo, maar zijn desalniettemin erg herkenbaar. Daarom mogen de atleten ze dragen.

Florent Balesta, coach van het Franse skateboardteam, vertelt tegen de plaatselijke media dat luisteren naar muziek tijdens skateboarden heel gewoon is. “Het werkt motiverend, maar ook om te ontspannen, tempo te bepalen en in het ritme te blijven”, zegt hij. “Sommige atleten doen hun AirPods alleen tijdens trainingen in en laten ze tijdens de finale achterwege, anderen houden ze in. Ieder zijn ding.”

Geen deal met Apple

Navraag bij Apple leert dat het hier niet om slimme guerrillamarketing gaat. Er is vanuit het bedrijf uit Cupertino geen enkele betrokkenheid bij de olympische skateboarders. Als laatste vragen we ons af: luisterden de skaters naar Apple Music, Spotify of SoundCloud? Of zoals een Twitteraar opmerkt: hoe blijven ze zo goed zitten?



I want an @Spotify playlist of the collective jams in the airpods of the international skateboarders at the Olympics — Paull Young (@paullyoung) July 26, 2021



my burning olympics question: how are these airpods staying in skateboarders’ ears — nicole nguyen (@nicnguyen) July 25, 2021