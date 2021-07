Prijskaartje Silicon Valley te hoog: Apple start zoektocht naar nieuwe kantoren

Apple is begonnen met de zoektocht naar nieuwe locaties om kantoren de openen. Het bedrijf staat open voor alle regio’s en landen, maar heeft als enige eis dat ze buiten Silicon Valley komen te liggen.

Dat is het nieuws dat Bloomberg’s Mark Gurman naar buiten brengt. Volgens de journalist wil Apple om Silicon Valley heen, omdat het moeite heeft om genoeg engineers en designers binnen te halen.

Silicon Valley te duur

Silicon Valley is een fantastische plek voor wiens hart sneller gaat kloppen door technologie. Alleen is het wel een plek die vrij prijzig is. Engineers en designers willen graag die kant op om voor bedrijven als Apple en Google te werken, alleen is de kostenpost datgeen dat ze weerhoudt het ook echt te doen. Daarom is het bedrijf van Tim Cook, volgens Mark Gurman, bezig om elders nieuwe kantoren te bouwen.

Volgens de journalist kijkt Apple naar andere Amerikaanse staten zoals Washington, Texas en North Carolina. Daarnaast wil het bedrijf ook meer kantoren openen in andere landen zoals Canada, Duitsland en Spanje. Het is een idee waar meerdere executives van grote bedrijven al langer mee rondlopen.

Apple raakt personeel kwijt

Amerikaanse website The Verge laat weten dat Apple ook veel personeel kwijtraakt. Volgens een medewerkersonderzoek zijn de regels voor thuiswerken dusdanig streng, dat ruim 35% erover nadenkt om zijn baan op te zeggen.

Apple wil dat het personeel drie dagen per week op kantoor aanwezig is. Op woensdagen en vrijdagen is het mogelijk om vanuit huis te werken, al lijkt dat slechts een tijdelijke regel te zijn. Het bedrijf van Tim Cook onthulde onlangs namelijk dat medewerkers twee weken per jaar vanuit huis mogen werken. Dat is op jaarbasis niet veel, maar wel een grote stap in de goede richting. Of het genoeg is om de medewerkers ook echt tevreden te stellen is overigens een tweede.