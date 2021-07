Schmigadoon! komt eraan: wat houdt deze nieuwe serie op Apple TV+ in?

Schmigadoon! zie je vanaf vrijdag op Apple TV+. Wat houdt deze bijzondere serie in en is deze het kijken waard? Wij vertellen het je.

Regelmatig komen er op Apple TV+ nieuwe series. Vrijdag is het de beurt aan Schmigadoon! Het belooft een bijzondere serie te woorden als we de beschrijving mogen geloven wat je wel moet liggen. Het is namelijk een musicalserie van de makers van Despicable Me.

Dit is Schmigadoon!

De hoofdrollen in Schmigadoon! zijn voor komieken Cecily Strong en Keegan Michael Key die een echtpaar spelen. Zij zijn op vakantie en komen al backpackend in een bijzonder dorpje terecht. Iedere inwoner denkt in een musical te leven uit de jaren ’40. De twee kunnen het dorpje echter niet zomaar verlaten. Pas als de echte liefde vinden laten de inwoners hen gaan.

Toch is een musicalserie als Schmigadoon! niet iets nieuws op Apple TV+. Recent is het tweede seizoen van Central Park gestart. In deze komische animatieserie zien we hoe een familie die het bekendste park van New York het probeert te beschermen tegen een hebzuchtige hotelbazin. In het programma wordt ook veel gezongen.

De eerste recensies

Inmiddels zijn de eerste recensies van Schmigadoon! binnen. Op Rotten Tomatoes scoort de serie 80 procent bij de critici. Toch kunnen de beoordelingen behoorlijk verschillen. “Na veel geleend te hebben van traditionele formats, komt de show zonder de zonder hulp van de acteurs, amper tot iets dat op zichzelf kan staan,” schrijft Variety.

Consequence is wat positiever: “Het is een zeer fijne, zeer specifieke parodie op de Gouden Eeuw van de musical. Theaternerds zullen er absoluut van houden, maar andere kunnen afschikt worden door al het overdreven gejuich.” Toch kun je natuurlijk pas echt weten of je het met een van deze recensenten eens bent als je de serie zelf ziet. In totaal zijn er zes afleveringen van Schmigadoon! Vanaf 16 juli zie je wekelijks een nieuwe van op Apple TV+.

Binnenkort komt er overigens veel meer nieuws naar Apple TV+.