Qualcomm haalt sleutelfiguren Apple Silicon binnen voor M1-concurrent

De nieuwe CEO van Qualcomm, Cristiano Amon, maakte bekend dat het bedrijf van plan is om laptop-chips te maken die rechtstreeks kunnen concurreren met Apple’s M1. Het bedrijf heeft nu enkele sleutelfiguren achter de ontwikkeling van Apple Silicon in dienst, die daarvoor kunnen zorgen.

Qualcomm is op dit moment leverancier van de 5G chips die in de iPhone 12 en de komende iPhone 13 zitten. Naast producent van 5G chips is het bedrijf bekend van onder andere de SnapDragon SoC’s, die het hart vormen van de meeste Android smartphones. Maar nu blijkt het bedrijf ook van plan is zich op de laptop-markt te storten. Men wil dit doen met technologie, die via-via afkomstig is van Apple. Een slimme, maar niet de meest nette manier.

Qualcomm wil eigen SoC ontwerpen

Amon vertelde Reuters in een recent interview dat Qualcomm van plan is om zijn eigen system-on-a-chip (SoC) voor laptops te ontwerpen. Hij wil dit doen zonder samenwerking met ARM. ARM is het bedrijf waarmee Qualcomm samenwerkt om de uit Android smartphones bekende Snapdragon chips te maken. De nieuwe SoC zou zowel een 5G-modem als een CPU bevatten.

Amon legde de nieuwe strategie uit: “We willen topprestaties leveren voor een apparaat op batterijen. We hebben al jaren ene goede relatie met ARM. Als zij uiteindelijk een CPU ontwikkelen die beter is dan wat we zelf kunnen bouwen, dan hebben we altijd de mogelijkheid om een ​​licentie van ARM te nemen.”

Een eigen SoC met de technologie van Apple Silicon

Dit jaar kocht Qualcomm de startup Nuvia voor 1,4 miljard dollar. Nuvia is een bedrijfje, dat is opgericht door voormalige Apple-medewerkers. Deze technici waren, in de aanloop naar de lancering van de M1, nauw betrokken bij de ontwikkeling van Apple Silicon. Met de overname komt dus veel kennis over de technologie achter Apple Silicon mee naar Qualcomm.

Amon kwam er in het interview openlijk voor uit dat Qualcomm van plan is die Nuvia-acquisitie te gaan gebruiken. Het plan is om een eigen SoC te ontwikkelen voor consumentenelectronica, waaronder laptops. Hij wil daarmee de directe concurrentie aangaan met het in zijn ogen zeer efficiënte Apple Silicon.

Qualcomm gaat echter geen chips ontwerpen voor de cloudcomputing- en datacentermarkt, maar puur voor de volgende generatie consumentenelectronica. Amon merkt echter op dat Qualcomm meer dan bereid zou zijn om zijn Nuvia CPU-tak in te zetten bij een mogelijke samenwerking met bedrijven die geïnteresseerd zijn bij het bouwen van hun datacenter-hardware.

Nuvia gebruikte Apple ervaring

Het vertrek van de Nuvia-oprichters bij Apple in 2019 was op zijn zachts gezegd omstreden. Zij zeiden destijds dat ze Apple hadden verlaten om nieuwe chips te ontwerpen om te concurreren met Intel en AMD op de desktop- of laptopmarkt. Apple daagde hen daarop voor de rechter omdat de oprichters de gepatenteerde Apple Silicon-technologie hadden gebruikt. Daarnaast beschuldigde Apple oprichter Williams ervan om te trachten ervoor te zorgen dat Apple Nuvia overnam om zijn eigen technologie ‘in huis te houden’.

Wat de oorspronkelijke bedoeling van Williams met Nuvia ook was, het geschil was nog steeds niet opgelost toen Qualcomm Nuvia overnam. Qualcomm verwacht dan ook de op Apple-leest geschoeide SoC’s vanaf 2022 te gaan produceren.