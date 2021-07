Opnieuw prijsverhoging bij Backblaze: Mac-backups worden duurder

Voor de tweede keer sinds zijn bestaan verhoogt de bij Mac-gebruikers populaire back-updienst Backblaze zijn prijzen. In 2019 werden de prijzen voor het eerst sinds elf jaar verhoogd en nu is het opnieuw raak. Vanaf 16 augustus betalen klanten die niet voor de prijsverhoging ingaat verlengen meer.

De stijging is beperkt. De maandelijkse prijs gaat omhoog van zes naar zeven dollar per maand. Tot 2019 was dat nog vijf dollar per maand. Ook de prijzen van jaarlijkse abonnementen worden aangepast. Backblaze benadrukt dat de dienst echt onbeperkt blijft en onderstreept dat klanten met nieuwe functies meer waar dan ooit voor hun geld krijgen.

Nieuwe prijzen Backblaze vanaf 16 augustus 2021

In een blogpost legt Backblaze uit waarom de prijswijzigingen onoverkoombaar zijn. De afgelopen tijd zijn klanten steeds meer op de onbeperkte backupdienst op gaan slaan. Het bedrijf zegt dat het gemiddelde account 15 procent meer opslagruimte gebruikt dan twee jaar geleden. Ook is er sprake van meer kosten voor hardware en zegt CEO Gleb Budman dat er fors geïnvesteerd wordt. Niet alleen in hardware, maar ook in software. Dat klopt, want de Mac-app van Backblaze is onlangs grondig vernieuwd.

2008-2019 2019-2021 Vanaf 16/08/2021 Maandelijks $5 $6 $7 Jaarlijks $50 $60 $70 Tweejaarlijks $95 $110 $130

Wie nog wil profiteren van de oude formules, moet voor 16 augustus een bestelling plaatsen. Het in Californië gevestigde bedrijf biedt zijn bestaande klanten ook een extra jaar aan tegen het huidige tarief. Tot slot geeft Backblaze aan dat zijn clouddienst B2 (met een pay-as-you-go-model) niet wordt beïnvloed door de prijsverhoging.

Goedkoper alternatief

Wie echt niet meer wil betalen, kan eens naar Arq Premium kijken. Deze dienst is op het gebied van functionaliteit vergelijkbaar met Backblaze en kost 60 dollar per jaar. Arq staat maximaal 5 computers toe, maar heeft een opslaglimiet van 1 TB. Die kan worden verhoogd voor $ 0,00599/GB per maand.