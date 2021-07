Drie premium iOS-games om uren te spelen op vakantie

Met de komst van de Apple Arcade heb je veel mogelijkheden om te gamen. Voor een vast bedrag per maand krijg je daarbij toegang tot een grote hoeveelheid aan games. En daar zitten echt toppers bij.

Toch kan ik me voorstellen dat je straks met de vakantie iets wil spelen dat net wat meer body heeft. Een game die de potentie heeft om je in een paar weken tijd te voorzien van tientallen uren speelplezier. Ja, daar betaal je dan wel wat voor, maar uiteindelijk is dat dik de moeite waard. Dit zijn daarbij drie titels die je bijna blind kunt aanschaffen.

Drie topgames voor op vakantie

Football Manager 2021 Mobile

We beginnen dit overzicht qua games voor vakantie met Football Manager 2021 Mobile. De reeks is op de pc al vele jaren een hit. Daarbij heb je de mogelijkheid om je eigen team te kiezen en daarmee te proberen om te strijden voor de titel. Als coach moet jij proberen de juiste opstelling te vinden en de spelers bij jouw team te halen die daadwerkelijk een meerwaarde te bieden hebben. Het geheel is een stuk minder uitgebreid, maar alsnog heb je veel mogelijkheden om vele seizoenen achter elkaar te spelen.

Stardew Valley op vakantie

Dan een game die al jaren geldt als een persoonlijke favoriet: Stardew Valley. De game is een mooie spirituele opvolger van de klassieker Harvest Moon. Je begint de game met een vervallen boerderij en vanuit daar moet je proberen een bestaan op te bouwen. Op de boerderij verbouw je verschillende groenten en fruit en houd je boerderijdieren. Daarbuiten is het zaak om vrienden te worden met de mensen in het dorp, kun je gaan vissen of de mijnen in gaan om daarop zoek te gaan naar kostbare mineralen en het verslaan van vijanden. En dat is eigenlijk nog maar het begin. Ik heb de game destijds veel op de iPhone gespeeld en daar werkt hij gewoon goed op. Ideaal dus om onder een boom aan een riviertje te chillen tijdens vakantie.

Rome: Total War

De laatste game die ik in dit overzicht mee wil meenemen is Rome: Total War. Een absolute klassieker in de wereld van pc-games, die zo’n twee jaar geleden op de App Store werd uitgebracht. De game is qua gameplay wel wat verouderd, zeker als je het vergelijkt met de nieuwere games in de reeks. Maar je haalt er wel een diepgaande game mee in huis, waarbij je een combinatie krijgt tussen strategische gevechten en diplomatie op de campaign map. Ook dit is een titel die je heel lang zoet houdt en dus perfect is voor vakantie.

