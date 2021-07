Pokémon Go viert vijfde verjaardag groots: Alles wat je moet weten

Is het inmiddels alweer vijf jaar geleden dat we voor het eerst met onze smartphone door de straten renden om een Pikachu te vangen in Pokémon Go? Hoewel die hype achter ons ligt, is de game nog altijd mateloos populair en wordt hij veel gespeeld.

Mocht je nog altijd veel plezier hebben met Pokémon Go, dan hebben we goed nieuws. Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de game komen er aantal evenementen.

Pokémon Go viert zijn vijfde verjaardag

Sinds de lancering van Pokémon Go is er veel veranderd. Dat is iets dat ook wordt samengevat door de ontwikkelaar. Zo begon de game in 2016 met zoiets simpels als een Buddy Pokémon. Later kwamen dar in 2017 Raids bij, gevolgd door het maken van vrienden in 2018. In 2019 volgde de komst van Team GO Rocket. En vorig jaar zagen we onder andere zoiets als Remote Raids, waardoor je meer op een afstand de game kon spelen. En ook dit jaar zijn er nieuwe dingen bij gekomen, waardoor er altijd wel iets te doen valt.

Vanaf vandaag wordt dat geheel weer verder uitgebreid. Tot en met donderdag 15 juli wordt de vijfde verjaardag van Pokémon Go gevierd. Waneer je graag speciale Pokémon vangt, dan is het goed om te weten dat je vaker een Flying Pikachu met een ballon in de vorm van een 5 tegenkomt. Daarnaast komt ook de Pokémon Darumaka vaker voor in het wild en is het mogelijk om die in zijn Shiny vorm te vangen. Deze twee Pokémon komen samen met Chespin, Fennekin en Froakie ook vaker voor in een 1-ster Raid.

Meer Pokémon

Daarnaast zul je heel wat verschillende starter-Pokémon vaker gaan tegenkomen tijdens dit Pokémon Go-evenement. Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Treecko, Torchic, Mudkip, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Fennekin en Froakie zul je vaker tegenkomen bij PokéStops met en actieve Lure of wanneer je een Field Research hebt voltooid. Ook zullen ze iets vaker in het wild verschijnen. Daarnaast krijg je een dagelijkse bonus Field Research opdracht. Wanneer je deze voltooid, krijg je de mogelijkheid om een Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Treecko, Torchic, Mudkip, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Fennekin of Froakie te vangen.

Ook zal het tijdens dit Pokémon Go-evenement mogelijk zijn om mee te doen aan een Collection Challenge. Lukt het je om dat te doen, dan krijg je naast Rare Candy en een grote hoeveelheid aan Pokéballs de mogelijkheid om een vliegende Pikachu te vangen. Mocht je daarnaast ook druk bezig zij met het voltooien van je Mystery Box, dan kun je die wellicht tijdens het evenement hem openen. Daarmee maak je kans om een Shiny Meltan tegen te komen en die te vangen. Kortom, er is genoeg te doen!