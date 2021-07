Nieuwe Philips Hue-lampen geven mogelijk meer licht dan voorgangers

Signify kondigt volgende maand, of die maand daarop, gloednieuwe Philips Hue-lampen aan. Dat is het nieuws dat de website Hueblog naar buiten brengt. De website versterkt zijn verhaal door gelekte afbeeldingen van de nieuwe lampen eraan toe te voegen.

Volgens Hueblog verschijnen de lampen dus in augustus of september en zouden ze meer licht kunnen geven dan de bestaande modellen. Klinkt als een aardige upgrade, dus!

Nieuwe lampen van Philips Hue

Als we de informatie van Hueblog mogen geloven worden de nieuwe Philips Hue-lampen groter dan de huidige modellen. Dat heeft te maken met het feit dat de lichtopbrengst van de lampen hoger ligt. Waar dat bij de huidige modellen nog 806 lumen is, wordt dat minimaal 1100 lumen en maximaal 1600 lumen. De hogere helderheid gelden zowel voor lampen met wit licht als lampen met gekleurd licht.

Naast de introductie van de reguliere Philips Hue, komen er ook nieuwe Filament-lampen. Net als bij de huidige modellen is het alleen mogelijk om deze in een variant met witlicht aan te schaffen. Dit licht is vervolgens verstelbaar in kleurtemperatuur.

Wanneer krijgen we ze te zien?

Wanneer de nieuwe Philips Hue-lampen precies verschijnen is nog niet bekend, al moeten we dus wel rekening houden met een lancering in augustus of september.

Naast de bovenstaande lampen lijkt Signify ook te werken aan lampen die meerdere kleuren tegelijkertijd kunnen laten zien. Op dit moment heeft het bedrijf slechts één product (Philips Hue Gradient Lightstrip) die dit kan. Of deze lamp ook volgende maand het daglicht ziet wordt niet duidelijk.