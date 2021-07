Philips Hue komt met nog betere Lightstrip op de markt

Ben je een fervent gebruiker van Philips Hue? Dan kun je binnenkort waarschijnlijk aan de slag met een nog betere Lightstrip.

Lightstrips zijn een van de meest gebruikte Philips Hue-producten. Dat ziet maker Signify zelf ook. Volgens Hue Blog brengt het bedrijf een nieuwe nog betere versie binnenkort op de markt.

Signify brengt een nieuwe Philips Hue Lightstrip

Signify komt met de Philips Hue Gradient Lightstrip Ambience. Deze lichtstrip is twee meter lang en kan verschillende kleuren tegelijkertijd tonen. Hoeveel dat er precies zijn, is nog onbekend. Ook de helderheid is nog een vraagteken. Wat we wel weten is dat in totaal het product naast de witte tinten zo’n zestien miljoen verschillende kleuren kan weergeven.

In tegenstelling tot de huidige Philips Hue Play Gradient Light Strip heeft de nieuwe versie aan de achterkant dubbelzijdig plakband zitten. Hierdoor is het nog flexibeler te monteren. Het product zelf is nog niet gepresenteerd maar volgens Hue Blog komt deze ergens deze zomer uit. Het medium heeft zelfs een foto van de doos in handen gekregen.

Zoveel gaat die kosten

De nieuwe Lightstrip gaat je wel flink meer kosten dan de vorige versie. Het ‘oude’ model kost rond de 80 euro terwijl de nieuwe een prijs krijgt van rond de 130 euro.

De lengte van de Philips Hue Gradient Lightstrip Ambience is twee meter lang. Als dat niet genoeg is voor je, kun je deze verlengen met uitbereidingen van een meter. Deze kosten zo’n 60 euro per meter.

Natuurlijk zijn er ook genoeg andere producten van Philips Hue die je buiten kunt gebruiken. Zo testten we eerder de Amarant, een buitenlamp die je zowel kunt gebruiken voor je muur als voor je pad. Wil je weten wat wij van het artikel vinden? Dat lees je in dit artikel!