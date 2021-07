Philips Hue Amarant Review: een verrijking voor je tuin

Het is momenteel weer wat langer licht en hopelijk krijgen we straks ook weer wat avonden waarbij we dankzij de warmte lekker lang buiten kunnen zitten. Hoewel het nu nog lang licht is, wordt het op een gegeven moment toch wat duisterder. Als je je tuin dan nog wat langer wil gebruiken, dan is een goede verlichting. Op dat gebied brengt de Philips Hue Amarant uitkomst.

Philips Hue Amarant Review

De Philips Hue Amarant is een nieuwe buitenlamp in de lijn en geeft je dus de mogelijkheid om je muren, hagen of paden van licht te voorzien. Qua uiterlijk lijkt het geheel wel een beetje op een TL-buis verlichting qua vorm, maar qua design oogt het wel een stuk luxer. Op die manier is het geen enkel probleem om de lamp in de tuin te plaatsen. Daarbij is het wel even handig dat je een stopcontact in de buurt hebt en de adapter een beetje netjes weg kunt werken. Daarbij zou het geheel goed in staat zijn om te blijven werken terwijl het regent.

De Philips Hue Amarant is makkelijk in gebruik. Naast dat je dus stroom in de buurt moet hebben van de lamp, is het ook een must dat je een Bridge gebruikt. Zonder dat apparaat kun je namelijk niet de kleuren van de lamp aanpassen. Met de witte kleur krijg je dan alsnog wat verlichting in de tuin, maar dat is niet heel erg sfeervol. Vanuit de app koppel je de lamp er aan en vanaf dat moment is het mogelijk om makkelijk de kleuren aan te passen.

Alle kleuren

Dat is een fluitje van een cent en zorgt dus voor de juiste sfeer die je wil hebben. In mijn tuin paste de groene kleur goed wanneer het ’s avonds echt donker werd, maar wanneer het schemerde, was het de roze kleur die ik goed in de tuin vond passen. Zeker voor de late avonden voor in de zomer is de Philips Hue Amarant een verrijking voor je tuin. Het zorgt er voor dat het altijd sfeervol is en door de lamp op je planten te laten schijnen, komen die beter tot hun recht.

Mocht je zelf een mooie tuin hebben of bijvoorbeeld een balkon dat wat meer sfeer nodig heeft, dan kun je de Philips Hue Amarant nu scoren. Meer weten over de verschillende slimme lampen? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.