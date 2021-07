Oculus: Facebook ziet waarde in Apple Health integratie

Facebook gaat mogelijk binnenkort Apple’s gezondheidsapp ondersteunen met de Oculus Rift en Quest. Het gaat gegevens uitwisselen.

Facebook doet natuurlijk meer dan alleen haar sociale media onderhouden, het bedrijf heeft met Oculus ook haar eigen hardware. De virtual reality brillen, zoals de Oculus Quest 2, zijn een van de troeven van het bedrijf.

Oculus versus Apple

Hoewel je bij de Oculus Quest 2 wellicht alleen denkt aan de verschillende games die erop te spelen zijn, is er ook de mogelijkheid om je sportoefeningen in VR te doen. Toch synchroniseert het bijzondere gadget de resultaten niet met de Apple Health. Dat is irritant voor iOS-gebruikers, want het liefst wil je dat je al jouw resultaten op één plaats kunt inzien. Gelukkig lijkt daar binnenkort verandering in te komen.

Dat blijk uit berichtgeving van Bloomberg. Zij hebben de code uitgeplozen van de Oculus iPhone-app. Met de functie is het mogelijk om bijvoorbeeld de getelde calorieën door te geven aan Apple Health. In de code is ook te zien dat het mogelijk is om data te zien op de Oculus-bril die eerder was opgeslagen via de gezondheidsapp.

Facebook kondigde afgelopen jaar Oculus Move aan. Een functie die verbrande calorieën en activiteit kon bijhouden tijdens ondersteunde games. Move zit nog steeds in testfase, maar Facebook liet eerder al weten dat fitness een belangrijk onderdeel moet worden voor het gebruik van het apparaat.

Een opvallende stap van Facebook

Als Facebook Apple’s gezondheidsplatform gebruikt voor de Oculus is dat een opvallende stap. De twee bedrijven liggen de laatste tijd regelmatig met elkaar in clinch. Eerder opende Facebook nog de aanval op Apple omdat het de gegevens van gebruikers door hen zelf te laten kiezen welke gegevens ze willen delen met apps van derden.

Sinds de lancering in 2014 is het via de gezondheidsapp van Apple mogelijk om trainingsgegevens van andere apps en apparaten op te slaan. Zo kun je de gegevens van slimme weegschalen en bloeddrukmeters uit lezen in de app mist de apparaten het ondersteunen.