Nomad steekt MagSafe Battery Pack in het leer (en het oogt fantastisch)

Apple’s eigen MagSafe Battery Pack ligt nu in de winkel en is online te bestellen. Een handig product waar veel gebruiker ongetwijfeld heel blij van gaan worden. Helaas is hij niet perfect. Vooral het uiterlijk van deze externe batterij is niet om naar huis te schrijven. Gelukkig heeft Nomad de oplossing.

Toen Apple de eerste afbeeldingen van de MagSafe Battery Pack naar buiten bracht, leek deze best stijlvol en strak. Nu blijkt dat die foto’s zo genomen zijn dat het niet echt opvalt hoe lomp deze batterij eigenlijk is. In de praktijk is deze externe batterij best wel een flinke jongen en niet echt een verfraaiing voor je iPhone.

Geef je MagSafe Battery Pack een nieuw Nomad jasje

Natuurlijk is dat ook niet het doel, maar we verwachten op dit gebied toch wel iets meer van Apple. Ook is het jammer dat de ​​MagSafe Battery Pack maar in één kleur verkrijgbaar is: wit. Wie er toch nog wat van wil maken, kan gelukkig altijd nog voor een hoesje gaan, en die van Nomad is zeker een aanrader.

Nomad is dé plek waar je terecht kan voor stijlvolle Apple-accessoires. Van een bandje voor je Apple Watch tot een hoesje voor je AirPods. Voor ieder Apple-product heeft Nomad wel een stijlvolle accessoire. Daar kunnen we nu dus ook de MagSafe Battery Pack aan toevoegen.

Perfecte match

Nomad heeft een lederen hoesje uitgebracht voor de batterij van Apple. Deze zorgt voor een extra laag bescherming. Hij is gemaakt van sterk polycarbonaat met daarover prachtig handgemaakt horween leer (zwart of bruin). Hierdoor is je MagSafe Battery Pack beter beschermd en ziet hij er bovenal een stuk stijlvoller uit. Zeker als je ook Nomad’s lederen hoesje voor de iPhone hebt.

Je moet alleen nog wel even geduld hebben. Het lederen hoesje voor de MagSafe Battery Pack verschijnt pas eind november. Je kunt ‘em al wel pre-orderen via de site van Nomad (verzenden ook naar Nederland). Hij kost dan 29,95 dollar. Wanneer het hoesje daadwerkelijk uit is, kost hij 34,95 dollar. Voor die prijs ga je hem straks ook vinden bij Nederlandse winkels zoals Amac, Appelhoes, Bol.com en Coolblue.

Twijfel je nog of je een MagSafe Battery Pack in huis moet halen? Lees dan hier alles wat je moet weten over deze accessoire.