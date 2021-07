Nieuw in iOS 15: verbeterde notificaties en het nieuwe meldingenoverzicht

De release van iOS 15 komt steeds dichterbij. Dat is goed nieuws, want het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone brengt behoorlijk wat verbeteringen met zich mee. Vooral gebruikers die gek worden van alle meldingen en daardoor het overzicht verliezen, doen er goed aan om deze update binnen te halen. Deze gaat namelijk je notificaties stroomlijnen en introduceert het meldingenoverzicht.

We gebruiken onze iPhone steeds meer en ook voor steeds meer verschillende dingen. Dit merken we ook aan het aantal meldingen dat we binnenkrijgen. Als je een paar uurtjes niet op je telefoon gekeken hebt, word je vervolgens verwelkomd door een scherm dat vol staat met meldingen. Al het overzicht is meteen weg en de paniek slaat toe. Gelukkig gaat Apple daar in iOS 15 wat aan doen.

Compactere meldingen

Allereerst door de meldingen zelf overzichtelijker te maken. Ze zijn compacter gemaakt. Meldingen bevatten zoveel mogelijk alleen relevante informatie. Daarnaast is het symbool van de app verhuisd. Deze staat nu niet meer boven de melding, maar aan de linkerkant. Ook is deze groter geworden. Dit zorgt ervoor dat je sneller ziet waar de melding vandaan komt. Tevens maakt dit de melding in zijn geheel nog wat compacter.

Deze veranderingen zorgen ervoor dat de nieuwe notificaties een stuk strakker en compacter zijn dan je gewend bent. Dat oogt logischer en zorgt er ook voor dat je minder hoeft te scrollen. Het resultaat is dat je in iOS 15 sneller ziet wat voor meldingen je allemaal hebt binnengekregen en wat je er mee moet doen.

Meldingenoverzicht in iOS 15

Naast het straktrekken van de notificaties brengt iOS 15 ook een nieuwe functie: het meldingenoverzicht. Met deze nieuwe optie heb je meer controle over welke notificaties er binnenkomen, en vooral over wanneer ze op je iPhone verschijnen. Wat deze functie doet, is het verzamelen van meldingen en deze rangschikken op basis van jouw prioriteit. Dit pakketje notificaties wordt vervolgens verzonden op een moment dat het jou uitkomt.

Daar heb je zelf behoorlijk wat controle over. In het meldingenoverzicht van iOS 15 kun je verschillende overzichten maken. Zo kies je bijvoorbeeld welke apps je in een overzicht wil en hoe vaak deze je mogen lastigvallen. Vervolgens bepaal je hoe vaak en wanneer je dit overzicht wil ontvangen.

Meer controle over je notificaties

Zo kun je alle werkgerelateerde apps samen in een overzicht stoppen en instellen dat je deze tussen 9 en 5 ieder uur wil ontvangen. Apps die je gebruikt voor je vermaak kun je vervolgens weer bundelen in een ander overzicht dat je alleen ‘s ochtends en aan het einde van de dag ontvangt. Op deze manier bepaal jij hoe vaak je lastig gevallen wordt, en niet je iPhone.

Het meldingenoverzicht in iOS 15 is voor veel mensen een welkome toevoeging. Deze nieuwe functie kan je helpen als je snel afgeleid bent of om meer overzicht te creëren. Daarnaast maakt het meldingenoverzicht gebruikt van machine learning om je nog beter te helpen. Zo weet je iPhone welke notificaties voor jou het belangrijkste zijn en zet deze vervolgens bovenaan.

Zodra iOS 15 beschikbaar is, kun je aan de slag met deze nieuwe functie. Je vindt het meldingenoverzicht bij de app instellingen. Hier tik je op Gepland Overzicht en zet je de schakelaar om. Vanuit hier kun je ook al je overzichten instellen en je schema beheren.

Meer verbeteringen in iOS 15

Benieuwd welke nieuwe functies je nog meer te wachten staan? Lees dan ook onderstaande artikelen.