RSS met iCloud Sync: NetNewsWire 6 voor iPhone en iPad beschikbaar

Nieuws uit verschillende bronnen lezen zonder dat een algoritme het voor je selecteert? Dat kan met een oude maar erg nuttige techniek genaamd RSS. Een van de betere RSS-apps, genaamd NetNewsWire, is recent vernieuwd. Versie 6.0 is naast de Mac nu ook beschikbaar voor iPhone en iPad.

De nieuwe versie van NetNewsWire brengt aanzienlijke verbeteringen met zich mee, zoals het synchroniseren van RSS-feeds via iCloud. Perfect voor gebruikers die meerdere Apple-apparaten gebruiken en geen account willen bij (betaalde) diensten zoals Feedly, Feedbin of Newsblur.

NetNewsWire 6 heeft veel nieuwe functies

In versie 6 biedt NetNewsWire niet alleen ondersteuning voor klassieke RSS-feeds. Je kunt je ook abonneren op berichten van Twitter- en Reddit-accounts. Deze diensten bieden standaard geen feed aan, maar de app weet ze met een paar trucs toch te integreren. Behoorlijk slim!

Ook nieuw is de widget die je de laatste ongelezen artikelen prominent op je home-scherm laat plaatsen. De widget kan ook artikelen die als favorieten zijn opgeslagen tonen, evenals de sectie “vandaag” met een overzicht van de onlangs gepubliceerde en ongelezen artikelen.

RSS doorbreekt je filterbubbel

RSS staat voor Really Simple Syndication en bestaat sinds 1997. Bijna 24 jaar later is de techniek nog steeds volop in gebruik. Het stelt je in staat om je op een feed met artikelen van websites te abonneren. Deze feeds zijn puur chronologisch en worden niet door een algoritme beïnvloed zoals op Facebook en Twitter. Een prima manier om aan je filterbubbel te ontsnappen dus.

NetNewsWire is voor de wat oudere Mac-gebruikers waarschijnlijk een bekende naam. De applicatie bestaat a 18 jaar en was aanvankelijk alleen op de Mac beschikbaar. De app werd in 2005 verkocht aan een bedrijf genaamd NewsGator. Daarna ging het snel bergafwaarts, tot ontwikkelaar Brent Simmons de app vorig jaar van de ondergang redde. Met een sterke comeback en een prijs van nul euro is het moeilijk om niet gecharmeerd te zijn van deze applicatie.