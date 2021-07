Netflix richt zich op games: deze partijen gingen ze voor

Netflix is een partij die al een hele tijd bezig is met hun liefde voor games te tonen. Diverse games worden vertaald naar anime, zoals Castlevania, DOTA, Dragon’s Dogma en ga maar zo door. En er zijn al langer geruchten dat het bedrijf plannen heeft om ook echt games op de markt te gaan brengen.

En nu is er iets meer olie op het vuur gegooid. Volgens Bloomberg worden er al verschillende mensen aangenomen om zich op dit project te gaan richten. En daarmee lijkt de geschiedenis zich te gaan herhalen van grote bedrijven die zich opeens op gaming gingen richten. Dit zijn daarbij vijf partijen die Netflix voor gingen.

Vijf partijen die net als Netflix liefde voor games hadden (of nog steeds hebben)

1. Philips

We beginnen met Philips. In de jaren negentig was het een enorm groot en succesvol bedrijf, die in verschillende bedrijfstakken iets te zeggen had. En dus besloot het in die tijd zich bezig te houden met andere vormen van entertainment met de komst van de CD-I. Het was een systeem dat werkte met CD’s en vooral voor informatie goed gebruikt kon worden. Zo had je diverse encyclopedies die je digitaal kon verkennen. Maar er waren ook games beschikbaar op het systeem. Succesvol waren die niet, met name de Zelda-games waren pijnlijk om te zien. In 1996 hield Philips het voor gezien en daarna verliet het de wereld van games.

2. Facebook

In de hoogtijdagen van Facebook was het een populair platform om games op te spelen. Titels als Farmville zorgde er voor dat bedrijven als Zynga een enorme groei doormaakte. Dat zorgde er voor dat Facebook een grotere rol in dit landschap wilde gaan spelen, maar uiteindelijk kwam dat niet helemaal van de grond. Vandaag de dag is het gaming-gedeelte op het platform ietwat weggestopt en wordt er niet veel meer mee gedaan. Wel is Facebook eigenaar van Oculus geworden, wat een populaire VR-bril is en alsnog veel games op gespeeld worden. Wellicht dat we daar straks games vanuit Netflix op gaan zien.

3. Google

De volgende grote partij die zich net als Netflix op gaming wil richten is Google. Zij hebben besloten dat de toekomst van gaming in streaming ligt en brachten zodoende Stadia uit. Met deze service is het mogelijk om op verschillende platformen games te streamen. Het probleem daarvan is alleen dat het vaak niet zo lekker werkt als wanneer je speelt op de spelcomputer. Daarnaast is het nog altijd zo dat je games los moet kopen. Wat dat betreft is het een service die een beetje tussen de wal en het schip valt. Serieuze gamers hebben al een spelcomputer en voor het simpel streamen van game zijn er te veel kosten aan gekoppeld. Daardoor is de kans groot dat het bedrijf er uiteindelijk mee gaat stoppen.

4. Amazon

Ook Amazon heeft zich met gaming bemoeid. Op het moment dat er wilde plannen waren, werden er verschillende gamestudios opgericht en werd er uiteindelijk veel geld tegen aan gegooid. Daar is tot nu toe nog niet veel voor teruggekomen. Verschillende studios zijn inmiddels gesloten en projecten zoals een MMO op basis van Lord of the Rings zijn geschrapt. Wat overblijft is een groot project genaamd New World. Deze moet in augustus uitkomen, nadat hij vaak is uitgesteld. Of het iets gaat worden, dat is echt nog even afwachten.

5. Nokia

Tot slot blikken we nog even terug op Nokia en hun poging om iets met gaming te doen. Die deed het anders dan dat Netflix het waarschijnlijk zou gaan doen, want zij kwamen met hun eigen telefoon die gericht was op gaming. Het was de befaamde N-Gage. De telefoon werkte met een soort SD-kaarten waarop games stonden en die moest je dan in je telefoon doen. Bij de eerste versie moest je daarbij nog batterij er uithalen om een andere game te gaan spelen. De opvolger in de vorm van de N-Gage QD had dat niet en gaf je de mogelijkheid om op een normale manier andere games te gebruiken. Maar toen was het eigenlijk al te laat. Ook hielp het niet dat het platform buiten het fantastisch Pathway to Glory eigenlijk geen enkele interessante titel had.

Wat dat betreft zijn er dus veel voorbeelden van grote partijen die net als Netflix iets met games willen doen. Vaak gaat dat niet helemaal goed, dus is het echt even afwachten hoe de streamingdienst dit gaat aanpakken.