Man in Californië moet gevangenis in na verkopen neppe iPhone-onderdelen

Chan Hung Le, een 46-jarige man uit Californië, zit een gevangenisstraf uit voor het smokkelen van neppe iPhone-onderdelen die hij vervolgens verkocht. En dan hebben we het niet over de verkoop van twee neppe oplaadkabeltjes.

Hung Le heeft een hele zaak gebouwd om de illegale onderdelen heen. Zo verkocht hij de onderdelen bijvoorbeeld aan zelfstandige reparatiewinkels en elektronicazaken. Iets dat alles behalve ten goede gaat van de Right to Repair beweging.

Neppe iPhone-onderdelen en heel veel meer

De politie kan zeggen over Chang Hung Le wat ze willen, maar de man uit Californië heeft zeker geen half werk verricht. Naast de verkoop van neppe iPhone-onderdelen, handelde de man ook in onderdelen van Samsung en Motorola. En dat deed hij zeker niet alleen: er was een heel team waarmee hij de zaak draaiende hield.

Het team zorgde ervoor dat de onderdelen vanuit China naar de Verenigde Staten kwamen en Le zorgde vervolgens zelf voor de verkoop. Iets dat hij tussen 2011 en 2015 deed onder bedrijfsnaam JV Trading Solutions. Een bedrijf dat hij op de naam van één van zijn werknemers zette. Identiteitsfraude was iets waar Chan overigens niet vies van was. Naast het gebruik van de namen van werknemers, nam hij ook namen van familieleden over om op die manier de verschepingen te regelen.

Het schuilen achter de namen van andere mensen had overigens weinig zin. Toen een van zijn leveranciers, genaamd Hongwei Nick Du, de klos was werd de link met Le al heel snel gelegd. Het werd duidelijk dat de leverancier ruim 18 miljoen dollar aan onderdelen had verkocht aan Le, die vervolgens voor drie jaar werd vastgezet.

Right to Repair

Het is een bizar verhaal dat alles behalve voordelig is voor de Right to Repair beweging. Het wordt namelijk steeds moeilijker om als consument je eigen producten, zoals je iPhone, te repareren en daar zijn heel veel consumenten het niet met eens. Al helemaal niet op de manier waarop Apple het bijvoorbeeld doet.

Het bedrijf uit Cupertino werd ervan beschuldigd wel hele extreme voorbeelden te gebruiken, maar het verhaal van Chan Hung Le sluit daar perfect op aan. Het geeft Apple munitie en bewijs om te laten zien dat dit soort praktijken het beeld van de iPhone kan beschadigen. En daar zit Right to Repair zeker weten niet op te wachten.